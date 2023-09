Nowy kontrakt, a teraz taki wynik. Piastri zaskoczył w kwalifikacjach

Kwalifikacje z przytupem rozpoczął Logan Sargeant, ale w negatywnym tego słowa znaczeniu. Amerykanin długo się nie najeździł i dosyć poważnie rozbił Williamsa na wyjściu na prostą startową. Obrazki pokazujące załamanych mechaników mówiły same za siebie, ponieważ za chwilę czekają ich wymagające, wielogodzinne prace. To już zresztą nie pierwszy taki incydent z udziałem debiutanta. Co warto zaznaczyć, jego przyszłość w Formule 1 wciąż pozostaje niejasna i takimi kraksami nie pomaga sobie w walce o fotel na przyszły sezon.