W niedzielę minął miesiąc od pechowego w skutkach wypadku Alexa Zanardiego. Złoty medalista paraolimpijski w kolarstwie i były kierowca wyścigowy po serii poważnych operacji ma zostać przeniesiony na oddział rehabilitacji neurologicznej.

Dokładnie 19 czerwca włoski kolarz paraolimpijski oraz były utytułowany kierowca wyścigowy doznał poważnego wypadku podczas treningu. Sportowiec wpadł pod ciężarówkę, wskutek czego doznał bardzo poważnych obrażeń i przeszedł poważne operacje w szpitalu w Sienie.

Alex Zanardi został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej, zaś media informowały o walce o życie, jaką ponownie musiał stoczyć.

Teraz szpital, w którym przebywa sportowiec, podał do wiadomości publicznej możliwość przeniesienia Zanardiego na specjalny oddział rehabilitacji neurologicznej.

"Zanardi ma normalne wskaźniki sercowo-oddechowe oraz metaboliczne, a jego stabilna kondycja nerwowa i fizyczna pozwoliła na przeniesienie go do specjalistycznego centrum rehabilitacji. Eksperci są zawsze gotowi na pomoc dla szczególnej osoby i jej rodziny w kolejnych etapach rozwoju klinicznego, diagnostycznego i terapeutycznego, tak jak zawsze w takich przypadkach" - oświadczył Baltile Giovanni - dyrektor generalny szpitala, w którym leży Zanardi.

53-latek początkowo z sukcesami startował w wyścigach samochodowych. Jeździł w Formule 1, a w latach 1997-1998 został mistrzem serii Champ Car. W 2001 roku Włoch uległ na torze w Niemczech poważnemu wypadkowi. To właśnie w jego wyniku stracił dwie nogi. Potem wrócił jeszcze do samochodu, ale ścigał się w specjalnie przygotowanym dla niego pojeździe. Nie zrezygnował ze sportu. W 2012 roku w Londynie został dwukrotnym mistrzem paraolimpijskim w kolarstwie, sięgając również po srebro w sztafecie mieszanej, a cztery lata później zdobył takie same medale w Rio de Janeiro.