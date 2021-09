15 września - na ten dzień czekają zapewne wszyscy fani Formuły 1, a zwłaszcza Michaela Schumachera. Wtedy bowiem - na platformie Netflix - premierę będzie miał dokument poświęcony niemieckiemu kierowcy.



Będzie to produkcja autoryzowana przez rodzinę Schumacherów, zawierająca nie tylko archiwalne materiały, ale i ekskluzywne wywiady.

W dokumencie znajdą się wypowiedzi między innymi żony niemieckiego kierowcy - Corinny, która przedstawia nowe fakty na temat swojego męża.



- Tęsknimy za nim każdego dnia. Nie tylko ja, ale również dzieci, jego ojciec, rodzina, najbliżsi... Wszyscy tęsknią za Michaelem, ale on jest tutaj. Jest inaczej, lecz jest obecny, co daje nam siłę - cytuje wypowiedź żony siedmiokrotnego mistrza świata F1 portal Racefans.net.

Nowe wiadomości w sprawie Michaela Schumachera

Corinna przedstawiła także informacje na temat stanu zdrowia męża, który wciąż poddawany jest leczeniu.



- Jesteśmy razem, żyjemy w domu i przechodzimy terapię. Robimy wszystko, co możemy, by z Michaelem było lepiej i by czuł się komfortowo, czuł się częścią naszej rodziny - przyznała Corinna. - Jako rodzina staramy się funkcjonować w sposób, jaki lubił i wciąż lubi Michael. "To co jest prywatne, ma pozostać prywatne" - zawsze powtarzał. To dla mnie ważne, byśmy wciąż cieszyli się życiem prywatnym tak, jak to tylko możliwe. Michael zawsze nas chronił. Teraz my chronimy jego - dodała.



W ślady swojego ojca idzie jego syn - Mick, który dostał szansę w Formule 1 w zespole Haas. Niestety, nie może on w pełni korzystać z doświadczenia swojego ojca i jego rad.



- Od czasu jego wypadku momenty, które wielu jak sądzę dzieli z rodzicami, nie są obecne w naszym życiu lub są w mniejszym wymiarze. W moim odczuciu to trochę niesprawiedliwe - przyznał 22-latek.



Życie Michaela Schumachera zmieniło się w grudniu 2013 roku po wypadku na nartach. W jego wyniku utytułowany kierowca doznał poważnych obrażeń głowy.

