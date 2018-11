Nowe informacje odnośnie stanu zdrowia Michaela Schumachera

Od czasu wypadku na nartach pięć lat temu, utytułowany kierowca wyścigowy walczy o powrót do zdrowia. W mediach pojawia się coraz więcej informacji dotyczących tego, w jakim aktualnie stanie znajduje się sportowiec. Niemiecki „Bild” publikuje tymczasem słowa arcybiskupa, który odwiedził Michaela Schumachera przed dwoma laty.

- Usiadłem naprzeciwko niego, chwyciłem jego obie ręce i spojrzałem na niego. Jego twarz jest taka, jaką wszyscy znamy, typowa dla Michaela Schumachera. Stał się tylko trochę pełniejszy - opisał spotkanie z Schumacherem arcybiskup Georg Gaenswein.

Duchowny odwiedził siedmiokrotnego mistrza świata latem 2016 roku. Słowa te pozwalają jednak na odrobinę więcej nadziei odnośnie powrotu Schumachera do zdrowia.

Prefekt Domu Papieskiego w Watykanie opisuje dla niemieckiego "Bilda" także rolę, jaką w życiu byłego kierowcy pełni rodzina.

- "Schumi" wyczuwa, że obok niego są kochający ludzie, troszczą się o niego i dzięki bogu trzymają się z dala od publicznego zainteresowania - powiedział Gaenswein.

Żona oraz dzieci jednego z najlepszych kierowców Formuły 1 w 2017 roku brali udział w audiencji z papieżem Franciszkiem.

Od czasu wypadku 29 grudnia 2013 roku, Schumacher walczy o powrót do zdrowia. Do zdarzenia doszło podczas jazdy na nartach. Sportowiec zapadł w śpiączkę, która trwała pół roku i do tej pory nie odzyskał jeszcze sprawności. Od września 2014 roku przebywa w swoim domu, gdzie stale poddawany jest zabiegom rehabilitacyjnym.