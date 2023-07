Nikt nie był w stanie go zatrzymać. Perfekcyjny weekend Verstappena

Zwycięstwo w treningu, obu kwalifikacjach, sprincie i wyścigu. Max Verstappen przyjechał do Austrii i wziął wszystko, co było do wzięcia. Holender w niedzielę nie dał szans pozostałym rywalom, a prowadzenie stracił tylko na moment ze względu na przymusową zmianę opon. W klasyfikacji wszechczasów w liczbie wygranych rund za obecnym mistrzem świata jest już legendarny Ayrton Senna.