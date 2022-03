Sankcje Wspólnoty obejmują między innymi zakaz podróżowania oraz zamrożenie aktywów. Dla Rosjan są kolejnym już ciosem po tym, jak podjęto decyzję o odłączeniu banków z tego kraju od systemu SWIFT, odpowiadającego za transakcje międzynarodowe.

Wojna w Ukrainie. Nikita i Dmitrij Mazepin dotknięci sankcjami

Według "Financial Times" na liście znalazło się między innymi nazwisko Nikity i Dmitrija Mazepinów. Obaj są w świecie motorsportu bardzo dobrze znani. Firma Mazepina-seniora, Uralkali była sponsorem ekipy Haas, w której jeździł jego syn. Umowy naprędce rozwiązano po agresji Rosji na Ukrainę.

Unia Europejska miała się zdecydować na taki krok z uwagi na fakt, że firmy, które należały do biznesmenów lub ich współpracowników uważane są za istotne źródło finansowania rosyjskiego rządu.

Co ciekawe, spora grupa rosyjskiej elity, którą dotknąć mają sankcje obecna była na spotkaniu z Władimirem Putinem pierwszego dnia agresji. Ma to być, według "Financial Times", doskonały dowód na powiązania z rządem.

Nikita Mazepin niedawno zabrał publicznie głos na temat rozstania z Haasem. Nie ukrywa, że swoich praw dochodzić może na drodze sądowej.