Nietypowe sceny podczas treningu F1. Ogień rozprzestrzeniał się w ekspresowym tempie

Powrót po pięcioletniej przerwie to też nowe wyzwania dla kierowców. Rzekomo zastali oni na miejscu całkiem nowy asfalt, który może doprowadzić do licznych niespodzianek. Dodatkowo promotorzy serii to właśnie w Chinach przeprowadzą pierwszy weekend ze sprintem w sezonie 2024. Zespoły dostały więc zaledwie godzinę na znalezienie odpowiednich ustawień, ponieważ każde kolejne sesje będą "o coś". Jeszcze w piątek na zawodników czekają kwalifikacje do sprintu, w sobotę natomiast wspomniany stukilometrowy wyścig oraz zmagania mające ustalić przydział pól startowych na niedzielne główne danie.