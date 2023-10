Niespodziewane odrodzenie Ferrari. Verstappen był bez szans

Na początku kwalifikacji niemałego zamieszania narobił Fernando Alonso . Hiszpan w końcówce Q1 wywołał żółtą flagę, która popsuła szybkie okrążenia wielu kierowcom. Bardzo ucierpiał z tego powodu Lando Norris, czyli jeden z kandydatów do zameldowania się w czołowym rzędzie na starcie do niedzielnego wyścigu. Brytyjczyk w chwili gdy obracał się bolid reprezentanta Astona Martina, znajdował się pod kreską i nie poprawił rezultatu, ponieważ minęło sporo czasu zanim dwukrotny mistrz świata powrócił z pobocza na tor.

W ścisłej czołówce zabrakło świetnie spisującego się w treningach Aleksa Albona. Bolid Taja podczas kwalifikacji zmienił się nie do poznania, o czym zawodnik poinformował zespół tuż po pierwszym wyjeździe z alei serwisowej. - To zupełnie inny samochód - narzekał w komunikacji radiowej. Reprezentant Williamsa nie zamierzał się poddawać i dzielnie walczył o awans do najważniejszego segmentu czasówki. Ba, tuż przed końcem Q2 Albon znajdował się nad kreską, lecz sędziowie w porę zauważyli, iż doszło do złamania limitów toru.