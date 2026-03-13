Niespodzianki w Chinach. Nie do wiary, gdzie skończył Verstappen. 1,7 sekundy straty

Pewniakami do najwyższych miejsc wydawali się być kierowcy Mercedesa i Ferrari. W tygodniu spekulowano, że Scuderia może być nawet faworytem, bo przywiozła do Chin obracające się o 270 stopni tylne skrzydło, które Lewis Hamilton nazywa "Macareną". Po 60 minutach jazd w pierwszym treningu team z Maranello zrezygnował jednak z użycia tego rozwiązania. Zapewne coś jeszcze wymaga dopracowania.

Formuła 1 w Szanghaju. Mercedes najszybszy w kwalifikacjach do sprintu

Po pierwszym segmencie (SQ1) odpadły trzy zespołowe duety. Miejsca 17-18 zajęli Carlos Sainz i Alexander Albon z Williamsa, pozycje 19-20 Fernando Alonso i Lance Stroll z Astona Martina, a na końcu uplasowali się Valtteri Bottas i Sergio Perez z Cadillaca. Meksykanin nawet nie wyjechał na tor z powodu usterki układu paliwowego.

SQ2 okazało się nie do przejścia dla Nico Hulkenberga, Estebana Ocona, Liama Lawsona, Gabriela Bortoleto, Arvina Lindblada i Franco Colapinto.

Pierwsze pole startowe do sprintu wywalczył George Russell, a pierwszą linię uzupełni drugi zawodnik Mercedesa Andrea Kimi Antonelli. Nie ma tu żadnego zaskoczenia. Trzeci nieco nieoczekiwanie Lando Norris z McLarena, który wyprzedził Hamiltona o 0,02 sekundy. Piąty był Oscar Piastri, szósty Charles Leclerc.

Dopiero 8. lokata dla Maxa Verstappena. Holender miał problem ze stabilnością bolidu na ostatnim zakręcie, narzekał na Pierre'a Gasly'ego, który na przedostatniej prostej jechał linią wyścigową. To właśnie Francuz skończył jako 7. To nie były dobre kwalifikacje Red Bulla, bo Isack Hajdar wywalczył 10. pozycję, 0.3 s za Oliverem Bearmanem.

Wyniki kwalifikacji do sprintu f1.com materiał zewnętrzny

Sprint rozpocznie się o 4:00 w nocy z piątku na sobotę polskiego czasu. Następnie na 8:00 zaplanowano kwalifikacje do wyścigu głównego. Grand Prix w Szanghaju w niedzielę o godzinie 8:00.

Lewis Hamilton Jade Gao AFP

F1: Charles Leclerc (Ferrari) i George Russell (Mercedes) w walce podczas GP Australii Martin Keep AFP

Max Verstappen Xavi Bonilla / DPPI via AFP AFP

