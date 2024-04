Niesamowity wyczyn Sainza. Coś takiego nie zdarza się często

Tuż przed rozpoczęciem kwalifikacji, w bohaterów weekendu znów postanowili pobawić się sędziowie. Po prawie trzygodzinnych konsultacjach zdecydowali oni, że wlepią Fernando Alonso trzy punkty karne za kolizję Carlosem Sainzem pod koniec niedawno zakończonego sprintu. Dla doświadczonego Hiszpana to fatalne wiadomości, ponieważ posiada na koncie sześć niechlubnych "oczek" i nie może dobić do dwunastu, gdyż wtedy zostanie zawieszony na jeden wyścig. - To niedorzeczne - piszą wprost kibice w mediach społecznościowych i trudno im się dziwić, bo reprezentant Astona Martina nawet jeśli był winny, to nie zasługiwał na aż tak drakońską karę. W sprincie sam zresztą skomplikował sobie sytuację, doprowadzając do przebicia opony we własnym samochodzie i nie dojeżdżając z tego powodu do mety.

