Niesamowity wyczyn mechaników. Skradli show Verstappenowi

Cały świat Formuły 1 nie mógł się doczekać niedzielnego wyścigu już od sobotniego popołudnia, kiedy to Lewis Hamilton sięgnął po sensacyjne pole position . Brytyjczyk ustawił się na czele stawki po raz pierwszy od pamiętnego sezonu 2021, w którym rzutem na taśmę przegrał mistrzowski tytuł z Maksem Verstappenem. Dziś znów obaj mieli stoczyć ze sobą kapitalny pojedynek, choć reprezentant "Srebrnych Strzał" nie nastawiał się na nic specjalnego.

Lewis Hamilton nie ruszył najlepiej ze swojego pola i sytuację błyskawicznie wykorzystał Max Verstappen. Zawodnik Mercedesa chyba zbyt bardzo potem uwikłał się z nim w walkę, co wykorzystał duet McLarena. Najpierw siedmiokrotnego mistrza prześcignął Oscar Piastri, a potem Lando Norris i brytyjski zespół zaczął zmierzać po to, czego nie udało się mu zdobyć na Silverstone, czyli podwójne podium .

Z podwójnym, ale wycofaniem musieli pogodzić się szefowie Alpine. Estebanowi Oconowi oraz Pierre’owi Gasly’emu wyścig zrujnowała nierozważna jazda Zhou Guyanu. Chińczyk doprowadził na pierwszym zakręcie do groźnego incydentu, w którym mocno ucierpiały oba samochody francuskiej ekipy. Później otrzymał za to karę, lecz wyniosła ona zaledwie pięć sekund. - To jakiś skandal - pisali w mediach społecznościowych rozwścieczeni kibice.