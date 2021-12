Verstappen i Hamilton do ostatniego wyścigu przystępowali z równą liczbą punktów. Długo prowadził Brytyjczyk, lecz kilka okrążeń przed końcem na tor wyjechał samochód bezpieczeństwa.

Na neutralizacji skorzystał Verstappen, zmieniając opony. Do restartu wyścigu doszło... na ostatnim okrążeniu. Wówczas Verstappen wyprzedził Hamiltona i sięgnął po swój pierwszy mistrzowski tytuł!



"Co za historia w F1" - nie dowierzał dziennikarz Eurosportu, Kacper Merk.





"Wow. Verstappen wygrywa. Kontorowersje" - dodał dziennikarz Janusz Michalik.





"Max Verstappen. Mistrz świata. Wspaniały sezon, dzięki niezwykłemu talentowi" - pogratulowało świeżo upieczonemu mistrzowi świata oficjalne konto F1.





Z kolei George Russel był oburzony decyzją sędziów, którzy pozwolili kierowcom "oddublować" się na ostatnim okrążeniu, dzięki czemu Verstappen znalazł się tuż za Hamiltonem.

"TO JEST NIEDOPUSZCZALNE. Max jest absolutnie fantastycznym kierowcą, który miał niesamowity sezon i mam do niego ogromny szacunek, ale to, co się właśnie wydarzyło, jest absolutnie nie do przyjęcia. Nie mogę uwierzyć w to, co właśnie widzieliśmy" - napisał kierowca, który w przyszłym sezonie będzie partnerem Hamiltona w Mercedesie.





"To jest coś pięknego! Fantastyczny sezon" - zachwycał się przebieg mistrzostw Patryk Mirosławski, dziennikarz Eleven Sports.