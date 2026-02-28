Niepokojące doniesienia przed startem sezonu. Wyścig może zostać odwołany

Sytuacja na Bliskim Wschodzie w ostatnich dniach gwałtownie się zaostrzyła. Rozpoczęta w sobotę 28 lutego wymiana ataków między Izraelem i USA a Iranem doprowadziła do rozszerzenia konfliktu na kolejne obszary regionu. W mediach pojawiają się doniesienia o eksplozjach w różnych częściach m.in. Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu i Kataru, a przestrzeń powietrzna nad częścią krajów została czasowo zamknięta. Wiele lotów odwołano lub przekierowano, co wywołało chaos komunikacyjny i utrudniło podróże międzykontynentalne.

Konflikt wpływa nie tylko na politykę i gospodarkę, ale również na świat sportu. Pojawiły się pytania, czy zaplanowany na kwiecień wyścig Formuły 1 o Grand Prix Bahrajnu odbędzie się zgodnie z planem w kraju, który również został wciągnięty w napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie. Teraz okazuje się jednak, że zagrożony może być także wyścig inauguracyjny sezonu w Australii.

Grand Prix Australii zagrożone. Wszystko przez sytuację na Bliskim Wschodzie

Grand Prix Australii na torze Albert Park Circuit tradycyjnie otwiera rywalizację w mistrzostwach świata Formuły 1. Tymczasem według informacji przekazanych przez profil Somos Racers na platformie X, kilku członków zespołów F1, F2 i F3, a także dziennikarzy i pracowników mediów udających się do Melbourne na Grand Prix Australii, utknęło w Dubaju z powodu ataków w regionie. Przestrzeń powietrzna Zjednoczonych Emiratów Arabskich została zamknięta, a wszystkie loty do i z Dubaju odwołane.

Problemy logistyczne mogą mieć poważne konsekwencje. Część ekip korzysta z połączeń przez Bliski Wschód jako kluczowego węzła przesiadkowego w drodze do Australii. W efekcie mechanicy, inżynierowie, a nawet niektórzy kierowcy mogą nie dotrzeć na miejsce na czas. W padoku narasta niepewność, czy uda się skompletować pełne składy zespołów przed rozpoczęciem weekendu wyścigowego.

Międzynarodowa Federacja Samochodowa monitoruje sytuację i jak dotąd utrzymuje, że Grand Prix Australii powinno odbyć się zgodnie z harmonogramem. Jednak w obliczu zamkniętej przestrzeni powietrznej i dynamicznie zmieniających się wydarzeń scenariusz z opóźnieniem lub nawet odwołaniem inauguracji sezonu przestaje być jedynie czarną wizją.

USA zaatakowały obiekty nuklearne w Iranie Elyas / Middle East Images / Middle East Images via AFP AFP

USA potwierdzają atak na Iran ATTA KENARE AFP

Od lewej: Charles Leclerc, Kimi Antonelli, George Russell i Lewis Hamilton ANDREJ ISAKOVIC AFP

