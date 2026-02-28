Niepokojące doniesienia przed startem sezonu. Wyścig może zostać odwołany

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Zaostrzający się konflikt na Bliskim Wschodzie zaczyna uderzać także w świat sportu. Zamknięta przestrzeń powietrzna nad Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi sprawiła, że część ekip i kierowców F1, F2 i F3 utknęła w Dubaju, a pod znakiem zapytania stanęła inauguracja sezonu - Grand Prix Australii w Melbourne.

Po lewej stronie mężczyzna w czarnym stroju sportowym spoglądający w bok. Po prawej stronie zdjęcia panorama miasta o zmierzchu lub nocą, między wysokimi budynkami unosi się gęsty dym.
Wojna na Bliskim Wschodzie może spowodować odwołanie inauguracyjnego wyścigu F1 w AustraliiJiri Krenek / DPPI / AFP, UGC / UNKNOWNAFP

Sytuacja na Bliskim Wschodzie w ostatnich dniach gwałtownie się zaostrzyła. Rozpoczęta w sobotę 28 lutego wymiana ataków między Izraelem i USA a Iranem doprowadziła do rozszerzenia konfliktu na kolejne obszary regionu. W mediach pojawiają się doniesienia o eksplozjach w różnych częściach m.in. Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu i Kataru, a przestrzeń powietrzna nad częścią krajów została czasowo zamknięta. Wiele lotów odwołano lub przekierowano, co wywołało chaos komunikacyjny i utrudniło podróże międzykontynentalne.

Konflikt wpływa nie tylko na politykę i gospodarkę, ale również na świat sportu. Pojawiły się pytania, czy zaplanowany na kwiecień wyścig Formuły 1 o Grand Prix Bahrajnu odbędzie się zgodnie z planem w kraju, który również został wciągnięty w napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie. Teraz okazuje się jednak, że zagrożony może być także wyścig inauguracyjny sezonu w Australii.

Iran zaatakowany, odpowiedzieli ogniem. Słynny mecz zagrożony, FIFA w kropce

Grand Prix Australii zagrożone. Wszystko przez sytuację na Bliskim Wschodzie

Grand Prix Australii na torze Albert Park Circuit tradycyjnie otwiera rywalizację w mistrzostwach świata Formuły 1. Tymczasem według informacji przekazanych przez profil Somos Racers na platformie X, kilku członków zespołów F1, F2 i F3, a także dziennikarzy i pracowników mediów udających się do Melbourne na Grand Prix Australii, utknęło w Dubaju z powodu ataków w regionie. Przestrzeń powietrzna Zjednoczonych Emiratów Arabskich została zamknięta, a wszystkie loty do i z Dubaju odwołane.

Problemy logistyczne mogą mieć poważne konsekwencje. Część ekip korzysta z połączeń przez Bliski Wschód jako kluczowego węzła przesiadkowego w drodze do Australii. W efekcie mechanicy, inżynierowie, a nawet niektórzy kierowcy mogą nie dotrzeć na miejsce na czas. W padoku narasta niepewność, czy uda się skompletować pełne składy zespołów przed rozpoczęciem weekendu wyścigowego.

Międzynarodowa Federacja Samochodowa monitoruje sytuację i jak dotąd utrzymuje, że Grand Prix Australii powinno odbyć się zgodnie z harmonogramem. Jednak w obliczu zamkniętej przestrzeni powietrznej i dynamicznie zmieniających się wydarzeń scenariusz z opóźnieniem lub nawet odwołaniem inauguracji sezonu przestaje być jedynie czarną wizją.

Zobacz również:

Lewis Hamilton
Sportowe życie

Aż huczy o legendarnym kierowcy F1. Kibice obawiają się "klątwy"

Amanda Gawron
Amanda Gawron
USA zaatakowały obiekty nuklearne w Iranie
USA zaatakowały obiekty nuklearne w IranieElyas / Middle East Images / Middle East Images via AFPAFP
Wielkie kłęby gęstego dymu unoszą się nad miastem pośród sylwetek budynków, w tle widoczne są góry spowite dymem i mgłą.
USA potwierdzają atak na IranATTA KENAREAFP
Grupa kierowców Formuły 1 w wyścigowych kombinezonach różnych zespołów, skupieni w rozmowie przed startem zawodów, na twarzach widoczne skupienie i napięcie, w tle widać elementy toru wyścigowego.
Od lewej: Charles Leclerc, Kimi Antonelli, George Russell i Lewis HamiltonANDREJ ISAKOVICAFP
TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz - Energa Start Elbląg. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja