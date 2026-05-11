Niebywałe, do czego doprowadził Verstappen. Jest oficjalny komunikat

Max Verstappen to postać, której raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Mowa tu bowiem o czterokrotnym mistrzu świata Formuły 1, który po tytuł czempiona sięgał w sezonach 2021, 2022, 2023 i 2024. Po latach ścigania się w "królowej motorsportu", holenderski kierowca zapragnął wyjść spoza swojej strefy komfortu i spróbować swoich sił w wyścigach długodystansowych. Tuż po pierwszym wyścigu sezonu F1 w australijskim Melbourne ogłoszono, że Verstappen weźmie udział w legendarnym 24-godzinnym wyścigu na Nurburgring Nordschleife w ramach niemieckiej serii Nurburgring Langstrecken-Serie.

Po wielu tygodniach przygotowań holenderski sportowiec wreszcie doczeka się debiutu w legendarnym wyścigu. Jak donosi portal "News GP", 28-latek w Niemczech wystąpi w barwach Verstappen Racing, a jego zespół wystawi Mercedesa-AMG GT3 Evo w najwyższej klasie SP9.

Obecność czterokrotnego mistrza świata Formuły 1 sprawiła, że zainteresowanie imprezą znacznie wzrosło. W poniedziałek portal "racingnews365.com" przekazał, że wszystkie bilety na weekend wyścigowy znalazły swoich nabywców. Informację potwierdzili także organizatorzy wyścigu.

"BILETY WEEKENDOWE WYPRZEDANE. Po raz pierwszy w historii ADAC RAVENOL 24h Nurburgring. W sobotę nie będzie sprzedaży biletów w kasie! Prosimy pod żadnym pozorem nie podróżować bez ważnego biletu!" - przekazano w oficjalnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Udział Verstappena to wielka gratka dla fanów sportów motorowych, ale warto zaznaczyć, że nie jest on pierwszym kierowcą Formuły 1, który zdecydował się na udział w 24-godzinnym wyścigu na Nurburgring Nordschleife. Od 1970 roku w tym legendarnym wydarzeniu na Nordschleife rywalizowało ponad 30 kierowców "królowej motorsportu", w tym m.in. Niki Lauda, Nelson Piquet, Keke Rosberg, Jacquess Laffite i Jack Brabham.

Zmagania na "Zielonym Piekle" odbywać się będą w dniach 14-17 maja.

