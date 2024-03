Niebezpieczny incydent podczas treningu F1. Hamilton był pod lupą sędziów

Obiekty uliczne w Formule 1 mają to do siebie, że zmuszają zawodników do zachowania ciągłego skupienia. Podczas czwartkowych zajęć w Arabii Saudyjskiej nieco zagapił się Lewis Hamilton, którego wolna jazda prawie doprowadziła do groźnego wypadku z udziałem Logana Sargeanta. – Nie spodziewałem się z tyłu Williamsa – tłumaczył się Brytyjczyk, lecz incydent nie uszedł uwadze sędziów. Kierowca Mercedesa po sesji odetchnął z ulgą, ponieważ otrzymał jedynie ostrzeżenie.