Niebezpieczna sytuacja podczas weekendu F1. Kibice krzyczeli z przerażenia

Zdecydowanie nie chcemy już więcej oglądać podobnych scen w Formule 1 do tych, które w piątkowe popołudnie polskiego czasu wydarzyły się w Sao Paulo . O ile pierwszy trening w Brazylii odbył się bez przeszkód, o tyle w ostatniej części kwalifikacji na obiekcie doszło do istnego "armagedonu". W ciągu zaledwie kilku minut nad Interlagos pojawiło się tak wiele deszczowych chmur, że zrobiło się kompletnie ciemno. Mnóstwo stresujących chwil przeżyli wówczas kierowcy. Główni bohaterowie weekendu ekspresowo wyjechali na tor, by wykręcić choćby jedno szybkie okrążenie, ponieważ na więcej szans nie pozwoliła pogoda.

Wichura zerwała część dachu. Straszne sceny w Sao Paulo

Niestety w jednym z sektorów doszło do bardzo groźnej sytuacji. Wzmagający się wiatr doprowadził do zerwania się części dachu trybuny wypełnionej kibicami szykującymi się do jej opuszczenia. Początkowo w mediach społecznościowych pojawiały się same zdjęcia zniszczonej konstrukcji i informacje, że nikomu nic poważnego się nie stało.