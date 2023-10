Nie kończy się zła seria Ferrari. Znany zespół znów z problemami

W treningu inaugurującym tegoroczne zmagania w Meksyku pojawiło się aż pięciu "debiutantów". Takie obrazki nie są niczym nowym, ponieważ zespoły w sezonie 2023 zobligowane są przynamniej dwukrotnie udostępnić jeden z bolidów kierowcom bez większego doświadczenia . Kto wie, być może któryś z nich niebawem awansuje do grona najszybszych zawodników świata, dlatego warto wspomnieć, kto dokładnie spoza grona stałych uczestników batalii o mistrzostwo globu wyjechał na Autodromo Hermanos Rodríguez. Kibicom zaprezentowali się: Theo Pourchaire (Haas), Frederik Vesti (Mercedes), Oliver Bearman (Haas), Jack Doohan (Alpine) oraz Isack Hadjar (AlphaTauri).

Spora liczba mniej doświadczonych kierowców akurat w Meksyku nie dziwi. W ojczyźnie Sergio Pereza podczas FP1 Pirelli testowało prototypowe mieszanki opon. Decyzja włoskiego producenta ogumienia skutecznie przeszkodziła w zebraniu wielu przydatnych danych. Na obiekcie panowała w związku z tym luźna atmosfera. Uśmiechnięty od ucha do ucha był między innymi Yuki Tsunoda. Japończyk podczas pierwszych piątkowych jazd otrzymał wolne, ale za to w niedzielę czeka go wymagający wyścig z uwagi na start z końca stawki za nowy silnik spoza bezkarnej puli.