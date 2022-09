Weekend na Monzy układał się dla Ferrari wręcz znakomicie. Co prawda z tyłu stawki za kolejną wymianę komponentów w bolidzie wystartował Carlos Sainz, ale za to wczoraj w pięknym stylu po pole position sięgnął Charles Leclerc. Monakijczyk na dzień dobry miał ponadto zapas nad głównym rywalem - Maksem Verstappenem, który podobnie jak Hiszpan został cofnięty i ustawił się dopiero na siódmym polu. To jednak nie był koniec świata dla Red Bulla, co pokazały chociażby niedawne zawody na Spa-Francorchamps. Wówczas Holender potrzebował zaledwie dwunastu okrążeń, by przebić się na czoło stawki i sięgnąć po zwycięstwo.

Reklama

Scuderia miała jeszcze jeden argument po swojej stronie, a mianowicie fanatycznych kibiców, którzy do ostatniego miejsca wypełnili legendarny obiekt pod Mediolanem. Każdy z fanów w czerwonych koszulkach liczył na powtórkę z 2019 roku i triumf jednego ze swoich ulubieńców. Nadzieja Tifosich na spektakularny wynik jak na ten sezon potrwała i tak bardzo długo, bo Charles Leclerc z drobnymi przerwami utrzymywał się na prowadzeniu przez kilkanaście kółek. Sielanka skończyła się jednak na półmetku zmagań.

Pomysł Ferrari nie wypalił

Nietrudno się domyślić, że dała o sobie znać potężna moc bolidu Red Bulla. Max Verstappen nawet nie musiał się wysilić, by po swoim pit stopie wrócić na fotel lidera i rozpocząć marsz po kolejny z rzędu triumf. Ferrari z drugiej strony troszkę ułatwiło mu zadanie, ponieważ o ile wczesny zjazd Leclerca na trzynastym okrążeniu w trakcie wirtualnej neutralizacji był naprawdę dobrym pomysłem, o tyle kierowca powinien chyba wtedy otrzymać nie pośrednie, tylko twarde opony. Stratedzy zdecydowali jednak inaczej i w przeciwieństwie do Holendra, Monakijczyk aż dwa razy meldował się u swoich mechaników.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Kubica: Zmieniły się możliwości, uczyłem się wyścigów na trybunach. WIDEO INTERIA.TV

Podczas kolejnej wizyty w pit lane Leclerc otrzymał miękkie ogumienie, co poza spadkiem na drugie miejsce oznaczało pełen atak. Ku rozpaczy tysięcy włoskich kibiców zakończył się on niepowodzeniem. W końcówce promyk nadziei dała co prawda nagła awaria auta Daniela Ricciardo oraz wyjazd samochodu bezpieczeństwa. Safety car pozostał już jednak do samej mety i widzowie musieli obejść się smakiem.

Dobrze, że chociaż Leclercowi udało się stanąć na podium, bo Scuderia niejednokrotnie potrafiła zepsuć nawet i to. Szkoda z kolei, iż włoscy fani nie znają Sylwii Grzeszczak, ponieważ wychodząc z toru śmiałoby mogli zanucić "cieszmy się z małych rzeczy". Tylko to im właściwie pozostało. Przy takiej dyspozycji Red Bulla, nikt nie ma do nich podjazdu.

Historia jak z bajki. Wymarzony debiut!

Z wielkich rzeczy cieszy się z kolei turbo debiutant, czyli Nyck de Vries. Rodak Maksa Verstappena wczoraj o poranku popijał sobie jeszcze kawkę i korzystał z uroków włoskiej pogody. Tuż przed trzecim treningiem zadzwonił jednak pilny telefon z Williamsa z prośbą o zastępstwo walczącego z bólem Aleksa Albona. Holender bez chwili wahania podjął się największego wyzwania w życiu i dziś w swoim pierwszym wyścigu zajął miejsce w TOP 10. Będzie miał co opowiadać wnukom. Oj będzie!

Niewykluczone, że za rok takich okazji 27-latek otrzyma więcej, bo zezłomował dziś Nicholasa Latifiego, który spalił się ze wstydu i od kilku miesięcy jest na wylocie z królowej sportów motorowych. Jego miejsce ma zająć właśnie wspomniany de Vries, co jak widać nie będzie wcale złym posunięciem brytyjskiej stajni. Holender na to zasługuje! Na masaż też. - Nie czuję ramion - oznajmił bowiem tuż po przekroczeniu linii mety.



Teraz kierowców czeka kilkutygodniowa przerwa od ścigania. Kolejny wyścig dopiero 2 października w Singapurze. Transmisje w Eleven Sports i Polsat Box Go.

Wyniki wyścigu o Grand Prix Włoch:



Formuła 1 - klasyfikacja generalna sezonu 2022 1. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 335 pkt

2. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 219 3. Sergio Perez (Meksyk/Red Bull) 210 4. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 203 5. Carlos Sainz (Hiszpania/Ferrari) 187 6. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 168 7. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 88 8. Esteban Ocon (Francja/Alpine) 66 9. Fernando Alonso (Hiszpania/Alpine) 59 10. Valtteri Bottas (Finlandia/Alfa Romeo) 46 11. Pierre Gasly (Francja/AlphaTauri) 22 12. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 22 13. Sebastian Vettel (Niemcy/Aston Martin) 20 14. Daniel Ricciardo (Australia/McLaren) 19 15. Mick Schumacher (Niemcy/Haas) 12 16. Yuki Tsunoda (Japonia/AlphaTauri) 11 17. Zhou Guanyu (Chiny/Alfa Romeo) 6 18. Lance Stroll (Kanada/Aston Martin) 5 19. Alexander Albon (Tajlandia/Williams) 4 20. Nyck de Vries (Holandia/Williams) 2 21. Nicholas Latifi (Kanada/Williams) 0 22. Nico Hulkenberg (Niemcy/Aston Martin) 0