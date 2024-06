Nerwy w Red Bullu, Verstappen czuł oddech rywala. Klasa mistrza świata

Weekend w Hiszpanii zwłaszcza przed pandemią koronawirusa słynął z ogromnej liczby poprawek przywożonych przez niemal wszystkie zespoły . Tegoroczne zmagania są jednak nieco inne. Sezon w Europie już się rozpoczął, dlatego dużych zmian nie było aż tak mnóstwo jak w minionych latach. Czy to zwiastowało nudny wyścig? Wręcz przeciwnie. Chociażby poprzednia wizyta najszybszych zawodników globu w Kanadzie pokazała, że Red Bull ma coraz mniejszą przewagę nad przeciwnikami. McLaren oraz Ferrari skrzętnie wykorzystują każdą nadarzającą się okazję na sprawienie niespodzianki. Do tego dochodzi Mercedes. Podium George’a Russella w Montrealu Russella nie wzięło się znikąd.

I po tym jak chwilkę po 15:00 auta ruszyły z pól startowych, wspomniana dwójka znów jechała koło w koło. Lando Norris wypychał delikatnie rywala na pobocze, za co znalazł się później pod lupą sędziów. Wcześniej spadł z czoła stawki na... najniższy stopień podium . Sytuację wykorzystał George Russell, który objął fotel lidera. Szybko zaczął gonić go Max Verstappen. Holender dopiął swego i na drugim okrążeniu cieszył się prowadzeniem. Dominator ostatnich kilku lat kolejne okrążenia pokonywał z niepokojem. Nie chodziło o szybkich rywali, a o zmierzające nad tor ciemne chmury. Zawodnikom groziła powtórka z deszczowej Kanady.

Max Verstappen do samego końca musiał zachować skupienie

Krople z nieba nie popłynęły, ale za to do kierowcy Red Bulla zbliżał się Lando Norris. Brytyjczyk miał dodatkowo przewagę w postaci świeższych opon po pierwszym pit stopie, z racji późniejszego zjazdu, więc stał w lepszym położeniu strategicznym. Zdobywcy pole position nie pomogli mechanicy. Zmiana kół trwała dłużej niż pierwotnie zakładano i tak oto po powrocie na tor tracił do Maksa Verstappena nieco ponad siedem sekund. Z jednej strony Holender czuł pewien spokój. Z drugiej, dla Lando Norrisa jeszcze nie wszystko było stracone.