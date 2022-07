Nie będziemy ściemniać - ciężko było przekonać nawet największych koneserów do tego, by włączyli oni jedyny dzisiejszy trening. Raz, że w ustawieniach samochodów nie może dojść do zmian, ponieważ kwalifikacje już za nami. Dwa, że zespoły nastawiły się z reguły na długie przejazdy, więc szybkich okrążeń, takich przejechanych na pełnym ryzyku, oglądaliśmy jak na lekarstwo. Kierowcy jednak nie narzekali, bo mogli spokojnie pojeździć sobie przy pięknym słoneczku. Kibice też nie byli smutni. Na trybunach panowała bowiem fantastyczna atmosfera po wczorajszej dominacji Maksa Verstappena.

Sam Holender dał im też dodatkowe powody do radości, gdyż błyskawicznie objął prowadzenie w tabeli i oddał je dopiero na około dwadzieścia minut przed końcem sesji tylko ze względu na to, że Charles Leclerc oraz Carlos Sainz pojawili się na miękkich oponach. Ich dublet w FP2 tak jak wspominaliśmy na początku nic jednak nie znaczy poza delikatnym poprawieniem humoru po wczorajszej, przegranej batalii.

Mercedes z kolejnymi problemami

Po wczorajszym dramacie Mercedesa, czyli rozbiciu się Lewisa Hamiltona oraz George’a Russella w finałowej fazie kwalifikacji, niemieckiej stajni dziś nie wiodło się wcale lepiej. Młodszy z Brytyjczyków narzekał na niestabilne auto i kompletny brak przyczepności. Jakby tego było mało starszy z nich pojawił się na torze tuż przed pojawieniem się flagi w szachownicę.

Dobrych wspomnień z treningu nie będzie miał również Mick Schumacher. Co prawda Niemiec starał się możliwie jak najbardziej unikać ryzyka, lecz nawet pomimo tego zaliczył jeden szeroki wyjazd, po którym parę drobnych kawałków posypało się z jego bolidu. Zaowocowało to przymusowym zjazdem do mechaników i odległym szesnastym miejscem.

W TOP 10 poza głównymi bohaterami piątkowych kwalifikacji zameldował się między innymi Valtteri Bottas. Dobrym tempem dysponował ponadto przeżywający wczoraj problemy z hamulcami Lando Norris. Czyżby najgorsze już za McLarenem? Oby, ponieważ kolejny solidnie spisujący się team to zawsze zapowiedź większych emocji w obu wyścigach.

Ten pierwszy, krótszy, rozpocznie się dziś punktualnie o godzinie 16:30. Transmisja w Eleven Sports 1 i Polsat Box Go.

