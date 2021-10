Brytyjczyk co prawda wygrał kwalifikacje do Grand Prix Turcji, ale z powodu wymiany silnika w bolidzie zostanie przesunięty na starcie o 10 miejsc. Tym samym z pole position ruszy inny kierowca Mercedesa Fin Valtteri Bottas, a za nim Max Verstappen (Red Bull). Holender jest drugi w klasyfikacji generalnej, tracąc tylko dwa punkty do Hamiltona.

"Jestem skupiony na wygraniu wyścigu. Z 11. pozycji będzie to bardzo ciężkie, ale nie niemożliwe" - powiedział Hamilton.



"Nie wiem, jaka będzie pogoda w niedzielę, więc muszę się skupić przede wszystkim na tym, aby maksymalnie zaatakować" - dodał.





Formuła 1. Lewis Hamilton tylko raz wygrał będąc daleko na polu startowym

F1 Lewis Hamilton zwycięzcą kwalifikacji do Grand Prix Turcji Brytyjczyk jest pierwszym zawodnikiem, który wygrał 100 wyścigów Formuły 1 w karierze, ale tylko raz było to z niższej niż szósta pozycja na starcie (14. miejsc w w 2008 roku w Grand Prix Niemiec).



"Będę pokonywał jeden stopień naraz. To długi wyścig i jeśli znajdę się wysoko zaraz po starcie, to dobrze, ale przede wszystkim chcę unikać kłopotów. To początkowo będzie mój priorytet, a potem zobaczę, czy da się wyprzedzać jednego po drugim" - stwierdził Hamilton.





Formuła 1. Gdzie oglądać transmisję?

Transmisja z niedzielnej Grand Prix Turcji od 13.55 w Eleven Sports.

