Mówi o Grand Prix Polski w Formule 1. Co musiałoby się stać? Oto warunki

W niedzielę w miejscowości Mogyoród oddalonej o ponad 20 kilometrów od Budapesztu odbyło się Grand Prix Węgier Formuły 1. Na podium znaleźli się Lando Norris, Max Verstappen i Andrea Kimi Antonelli. Co roku wyścig w tym kraju wywołuje dyskusje o tym, czy takie wydarzenie mogłoby odbywać się w naszym kraju. Podczas piątkowego drugiego treningu temat ten poruszyli nawet komentujący Michał Gąsiorowski i Mikołaj Sokół. Nie byli zbyt optymistyczni.

Trudno się dziwić, choć trzeba podkreślić, że w czerwcu ciekawej wypowiedzi udzielił szef firmy 4F Igor Klaja. - Gdy patrzę jak rozwija się motorsport w Polsce, to jestem dumny, że jestem Polakiem. Na zachodzie jest problem, przyjeżdża coraz mniej zawodników, a w Polsce jest ich coraz więcej. Chciałbym zbudować w Polsce tor Formuły 1, mam grupę inwestorów, która to zrobi i zróbmy to - powiedział (cyt. za powrótroberta.pl).

- Myślę, że ściągnięcie Formuły 1 do Polski jest realne. Byłby to najbardziej wysunięty tor na wschód (w Europie - red) - dodał, co teoretycznie sugeruje umiejscowienie obiektu we wschodniej części naszego państwa.

Aspiracje to jedno, rzeczywistość to drugie. By ugościć królową motorsportu, musi się złożyć wiele czynników, a nie wszystkie zależą od potencjalnych gospodarzy.

Formuła 1 w Polsce? To nie takie łatwe. "Muszą dysponować odpowiednią siłą finansową"

Przede wszystkim tor musiałby uzyskać licencję FIA Grade 1, czyli najwyższą możliwą rangę. Osiągnięcie tego typu homologacji wynika ze spełnienia wielu wymogów dotyczących centrum kontroli wyścigu, zaplecza (parkingi, centra prasowe, padok), bezpieczeństwa samej nitki toru (szerokość, odpowiednie promienie zakrętów, drenaż), centrum medycznego i stref wyjazdowych.

Dużym problemem mogłaby być też wpłata opłaty licencyjnej dla Formula One Management. Żeby gościć wyścig, trzeba zapłacić, takie są realia. Mówimy o kilkudziesięciu milionach dolarów za każdą edycję, a przecież podpisuje się kontrakty na co najmniej kilka lat. Europejskie tory zazwyczaj płacą 23-35 mln dol., rekordzistą jest Abu Zabi (60 mln), ale ono dopłaca za możliwość organizowania ostatniego GP w kalendarzu).

Nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić, z kalendarza wypada Holandia, nie ma już włoskiej Imoli, a Belgia i Barcelona są torami rotacyjnymi. Do karuzeli wszedł Madryt, oczywiście z poważną ofertą finansową. W przypadku Polski potencjalnie musiałby pomóc rząd lub samorząd. To częsty model na Starym Kontynencie, bo najważniejsi politycy dostrzegają rolę Grand Prix F1 w budowaniu wizerunku i prestiżu turystycznego danego państwa.

Muszę powiedzieć, że około 90% promotorów otrzymuje wsparcie od swojego rządu lub powiązanych instytucji. Bez takiej pomocy jest to niezwykle ciężkie do udźwignięcia

- Wydarzenia, które gromadzą 450-500 tysięcy ludzi, będą mierzyć się z wyzwaniami w obszarze energii, zarządzania i całej otoczki organizacyjnej. Prowadzimy nad tym poważne prace i promotorzy muszą się do tego dostosować. Ci, którzy nie będą gotowi, nie będą mogli zorganizować wyścigu (...) Najważniejsze, co muszą zrozumieć potencjalni gospodarze, to fakt, że wolnych miejsc jest bardzo niewiele, więc ci, którzy zasiadają do stołu, muszą dysponować odpowiednią siłą finansową (...) Dziś sytuacja wygląda inaczej niż kilka lat temu - nie tylko w kwestii tego, co trzeba zainwestować, aby wejść do F1, ale także tego, co należy włożyć w dalszy rozwój. Nie zapominajmy, że mocno naciskamy na zrównoważony rozwój: wszyscy promotorzy muszą być gotowi sprostać standardom neutralności węglowej do 2030 roku - mówił Włoch (cyt. za f1.dziel-pasję.pl).

Dodawał, że liczba 24 wyścigów w sezonie jest optymalna. W obecnym Porozumieniu Concorde nie można przekroczyć 25. W przyszłym roku do kalendarza wskakuje Turcja, mówi się coraz głośniej o ściganiu w Afryce. Na dziś trudno sobie na tej mapie i ściśniętej liście wyobrazić Polskę.

Od lewej: Charles Leclerc, Kimi Antonelli, George Russell i Lewis Hamilton ANDREJ ISAKOVIC AFP

Lando Norris TAYFUN COSKUN / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Igor Klaja, 15.06.2016 r. Rafal Oleksiewicz East News





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