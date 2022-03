Mocne rozpoczęcie Ferrari! Oto klasyfikacja generalna po GP Bahrajnu

Sezon 2022 w F1 najbardziej udanie rozpoczął się dla Charlesa Leclerca z Ferrari. Kierowca z Monako wygrał sobotnie kwalifikacje, a w niedzielę triumfował w wyścigu o GP Bahrajnu. Na drugim miejscu uplasował się drugi z zawodników Ferrari - Carlos Sainz Jr., a podium uzupełnił Lewis Hamilton z Mercedesa.

F1: klasyfikacja generalna mistrzostw świata 2022. Na czele Leclerc i Ferrari

Charles Leclerc i Carlos Sainz Jr. potwierdzili dobrą formę z kwalifikacji w niedzielnym wyścigu. Dla Leclerca było to trzecie zwycięstwo w karierze. Poprzednie dwa odnotował w 2019 roku. W ubiegłym sezonie nie wiodło się kierowcy Ferrari, bowiem zajął dopiero siódme miejsce w klasyfikacji generalnej kierowców. - "Jestem niesamowicie dumny z całego zespołu za wykonanie wspaniałej pracy, aby przywrócić nas na ten poziom. To dopiero początek, teraz nadszedł czas, aby pracować ciężej niż kiedykolwiek, aby pozostać na szczycie" - napisał na swoim oficjalnym koncie na Twitterze Charles Leclerc po zwycięstwie w GP Bahrajnu.

Nie tak wyobrażali sobie inaugurację sezonu Formuły 1 kierowcy Red Bulla. Mistrz świata - Max Verstappen był drugi w kwalifikacjach, a potem w wyścigu jechał na tej pozycji jeszcze do 54. okrążenia. Na trzy kółka przed metą z powodu awarii pompy paliwa Holender nie dojechał do mety. Dwa okrążenia później podobny los spotkał jadącego na czwartym miejscu drugiego z kierowców Red Bulla - Sergio Pereza. Meksykanin miał awarię silnika w swoim bolidzie. Tym samym Red Bull nie zdobył punktów do klasyfikacji generalnej konstruktorów. W ubiegłym sezonie ten zespół wywalczył wicemistrzostwo w tym rankingu.

Formuła 1 - klasyfikacja generalna sezonu 2022 1. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 26 pkt 2. Carlos Sainz Jr. (Hiszpania/Ferrari) 18 3. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 15 4. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 12 5. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 10 6. Valtteri Bottas (Finlandia/Alfa Romeo) 8 7. Esteban Ocon (Francja/Alpine-Renault) 7 8. Yuki Tsunoda (Japonia/AlphaTauri-RBPT) 4 9. Fernando Alonso (Hiszpania/Alpine-Renault) 2 10. Guanyu Zhou (Chiny/Alfa Romeo) 1 Zobacz pełną tabelę

Formuła 1 - klasyfikacja generalna konstruktorów 1. Ferrari 44 pkt 2. Mercedes 27 3. Haas-Ferrari 10 4. Alfa Romeo 9 5. Alpine-Renault 8 6. AlphaTauri-RBPT 4 Zobacz pełną tabelę

F1: kiedy i gdzie następny wyścig?

Drugi wyścig sezonu F1 odbędzie się już w najbliższy weekend. Kierowcy pozostają w Azji, a tym razem ścigać się będą w GP Arabii Saudyjskiej. Następny wyścig rozegrany zostanie w niedzielę 27 marca. Początek Grand Prix Arabii Saudyjskiej o godzinie 19.00.

F1: gdzie oglądać wyścigi? Transmisja w tv i online

Wyścigi F1 w sezonie 2022 można oglądać w tv na kanale Eleven Sports 1. Transmisja online live stream dostępna jest na elevensports.pl oraz Polsat Box Go. GP Formuły 1 można obejrzeć także w urządzeniach mobilnych. Wyniki i tekstowe relacje z Formuły 1 w Interii.