Młodzian robi furorę. Nie mogło być innej decyzji

Wspomniany na wstępie kierowca to bez wątpienia jeden z głównych bohaterów tegorocznych zmagań królowej sportów motorowych . Australijczyk ma za sobą chociażby podium w sprincie w Belgii, a ponadto potrafi regularnie punktować. Solidna jazda pozwala 22-latkowi na zajmowanie miejsca tuż za czołową dziesiątką klasyfikacji generalnej i z pewnością nie powiedział on jeszcze ostatniego słowa. - Chcę walczyć z zespołem o lokaty w ścisłej czołówce. Jestem również podekscytowany wizją przyszłości oraz fundamentami, które zostały już wyłożone, abyśmy mogli dostać się na szczyt.

Robert Kubica: To nasze pierwsze zwycięstwo po pechu w Le Mans. WIDEO

Robert Kubica: To nasze pierwsze zwycięstwo po pechu w Le Mans. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Max Verstappen znów dominuje. Olbrzymia przewaga Holendra

Co warto zaznaczyć, były to bardzo spokojne zajęcia, przypominająca zaprawionym kibicom w bojach przedsezonowe testy. Początkowo zawodnicy wyjechali bowiem na testowym ogumieniu Pirelli, które dopiero później zamienili na opony wykorzystywane w tegorocznej rywalizacji. Do normy wróciła też sytuacja w stawce i po fatalnym Singapurze na szczycie rankingu uplasował się Max Verstappen.