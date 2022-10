Główna bohaterka weekendu? Zdecydowanie pogoda! Po deszczowym piątku i suchej sobocie, zgodnie z prognozami synoptyków tuż przed startem dzisiejszego wyścigu nad Suzuką znów zaczęło kropić, co oczywiście utrudniało życie zdobywcy pole position - Maksowi Verstappenowi. Zupełnie inne nastroje panowały w Ferrari. To właśnie duet czerwonych ustawił się na polach startowych za obecnie urzędującym mistrzem świata i miał nadzieje na przełamanie złej serii. Po raz ostatni kierowca Scuderii zwyciężył bowiem w lipcu (GP Austrii), czyli dobre trzy miesiące temu.

Nadzieje jednego z nich - Carlosa Sainza prysły niczym bańka mydlana już na pierwszym okrążeniu. Hiszpan, który notabene lubi ścigać się w deszczu, kompletnie nie poradził sobie z wymagającymi warunkami i w połowie kółka wylądował poza torem. Poza nim podobnej sztuki dokonał Alex Albon, a zaraz po starcie z Fernando Alonso zderzył się z Sebastianem Vettelem. Organizatorzy widząc potężne zamieszanie, niemal natychmiastowo zdecydowali się na wywieszenie czerwonej flagi i na wielkie ściganie fani musieli jeszcze poczekać.

I poczekali, bo kierowcy po raz kolejny na torze pojawili się dopiero dwie godziny później. Około 9:00 polskiego czasu już wydawało się, że jest po ptokach i nic z tego nie wyjdzie, aż wreszcie fani zostali pozytywnie zaskoczeni, gdyż na Suzuce znów zrobiło się głośno. - Warunki są w tej chwili bardzo dobre - zameldował nawet Lewis Hamilton. Jeżeli ten pan wypowiedział takie słowa, oznaczało to jedno - jedziemy dalej! Szkoda tylko, że dalsza rywalizacja nie potrwała długo, ponieważ licznik okrążeń zamienił się na licznik czasu i poważne ściganie potrwało niecałe czterdzieści minut.

Verstappen w innej lidze. Majstersztyk Astona i Williamsa

Ci, którzy spodziewali się nie wiadomo jakich fajerwerków ze względu na wymagające warunki, zostali ekspresowo sprowadzeni na ziemię. Co prawda przez chwilę na czele znajdował się Mick Schumacher, lecz tylko ze względu na to iż czołówka zjechała po przejściówki. Max Verstappen potrzebował zaledwie paru minut by przebić się na pierwsze miejsce i na tej pozycji pozostał już do mety. Holender znów nie miał godnego rywala, bo Charles Leclerc tracił do niego dystans wraz z każdym kolejnym okrążeniem. Summa summarum Monakijczyk stracił też drugie miejsce. W końcówce broniąc się przed Sergio Perezem popełnił on bowiem błąd i sędziowie doliczyli mu pięć sekund do końcowego wyniku.



Jeżeli wspomnieliśmy o przejściówkach, to nie sposób pominąć majstersztyku taktycznego w wykonaniu Astona Martina oraz Williamsa. To właśnie te dwa zespoły natychmiastowo wysłały swoich zawodników do mechaników po opony z zielonym paseczkiem i tak oto Sebastian Vettel po słabym starcie znalazł się na szóstej pozycji, a Nicholas Latifi sięgnął po pierwsze punkty w tym sezonie.



Skoro pojawił się temat punktów, to z racji nie przejechania całego dystansu rozdano ich mniej niż zazwyczaj. Oznacza to, że Max Verstappen ze świętowaniem drugiego tytułu musi poczekać do zmagań w Stanach Zjednoczonych. Tam już chyba nic mu jednak nie przeszkodzi, bo brakuje mu tylko jednego "oczka". Transmisja wyścigu 23 października w Eleven Sports 1 oraz Polsat Box Go.

Wyniki wyścigu o Grand Prix Japonii: