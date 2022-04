Mistrz świata woli pozostać w cieniu. "Jestem tu po to, żeby się ścigać"

Max Verstappen z pewnością należy do jednego z bardziej znanych sportowców na świecie. Zainteresowanie jego osobą może być jednak dla niego zgubne, dlatego słynny kierowca Formuły 1 postanowił dozować sobie zobowiązania sponsorskie.

24-latek w wywiadzie dla grandprix247.com przyznał, że woli pozostać trochę bardziej w cieniu i skupić się na sporcie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Verstappen zaprezentował nowy bolid Red Bull Racing. Czy obroni w nim tytuł F1. WIDEO © 2022 Associated Press

"Nawet jeśli nie ma już obostrzeń covidowych, to na pewno nie zamierzam robić więcej w tym zakresie. Jestem tu po to, by się ścigać, a nie zabawiać tłumy" - powiedział Holender.

Verstappen obawia się o swoją wydajność

Mistrz świata Formuły 1 z 2021 roku przywołał przykład Daniela Ricciardo, który w trakcie obowiązywania kontraktu z Red Bullem uczestniczył w wielu wydarzeniach, realizując swoje zobowiązania sponsorskie.

Reklama

"Zawsze było mi go żal, że był tak zajęty. (...) Może teraz radzi sobie z tym lepiej, ale pamiętam, że był okres, kiedy ciężko to przeżywał" - nadmienił Verstappen.

Holender powiedział, że zamierza zabawiać fanów na torze, a nie w reklamach. W przeciwnym razie wpłynie to na jego wydajność.