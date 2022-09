Mistrz obejdzie się smakiem? Niespodzianka wisi w powietrzu

Po szarym i deszczowym weekendzie na Spa, w Holandii wreszcie kierowcy mogą korzystać z ostatnich tegorocznych promieni słonecznych w Europie. Nic więc dziwnego, że przez początek trzeciego treningu panowała iście sielankowa atmosfera. Nikt nie koncentrował się na spektakularnych wynikach, a największe problemy stanowiły... gołębie, które upodobały sobie pobocze toru. Zwalniać z tego powodu musieli między innymi Daniel Ricciardo czy George Russell.

Łatwych pierwszych minut nie miał ponadto Max Verstappen. - Nie mam żadnej przyczepności po tym jednym szybkim okrążeniu - zameldował i po przejechaniu paru kółek zameldował się w swoim boksie. Sytuacja zresztą nie poprawiła się w końcówe, bo nawet na świeżym komplecie miękkich opon przedstawiciel gospodarzy za nic w świecie nie potrafił zbliżyć się do czołówki. To samo zresztą było w przypadku Sergio Pereza, co oznacza że Red Bull nie będzie faworytem kwalifikacji.

George Russell powtórzy wyczyn sprzed kilku tygodni?

To nie jest jak na razie dobry weekend dla austriackiej stajni. Wczoraj obecny mistrz świata stracił praktycznie cały FP1, a w kolejnym spisał się ze swoim zespołowym kolegą tak jak dziś, czyli solidnie lecz bez rewelacji. O ile smuci się Red Bull, o tyle cieszą się postronni kibice, ponieważ jak na razie zmagania w Zandvoort przebiegają wzorowo dla Ferrari, które reprezentuje główny konkurent Verstappena w klasyfikacji generalnej, czyli Charles Leclerc. Monakijczyk podobnie jak w piątkowe popołudnie, popisał się dziś najlepszym rezultatem i z pewnością już nie może doczekać się najważniejszej czasówki weekendu.

Chrapkę na pole position ma jednak nie tylko on. Kolejny raz z naprawdę świetnej strony pokazał się George Russell. Brytyjczyk uplasował się na drugiej pozycji i przy dobrych wiatrach ma olbrzymią szansę na start z pierwszego rzędu. Spadły za to osiągi McLarena, lecz być może to celowe działanie, by nie ujawniać swojego pełnego potencjału przed godziną 15:00. To właśnie wtedy rozpoczną się kwalifikacje, a transmisję z nich znajdziecie w Eleven Sports 1 i Polsat Box Go.

Wyniki 3. treningu przed Grand Prix Holandii:

