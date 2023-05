To nie jest dobre. W żadnym wypadku. (...) Sytuacja nie różni się od tej, z jaką mamy do czynienia w Arabii Saudyjskiej. To nie jest właściwy kierunek i nie jest to właściwe przesłanie. Jestem tutaj, by wspierać społeczność LGBTQ+ i chcę im to pokazać poprzez mój kask. Chcę okazać im solidarność. Mam nadzieję, że tutejsi ludzie nadal będą się sprzeciwiać temu prawu

~ poinformował w rozmowie z BBC.