Mick Schumacher, syn legendarnego kierowcy Formuły 1 Michaela, został zgłoszony przez zespół Prema do rywalizacji w następnym sezonie Formuły 2, bezpośredniego zaplecza Formuły 1.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Kubica: Bardziej się skupiam nad pracą w zespole niż konkurencją z własnym partnerem. Wideo INTERIA.TV



"Mick jest niezwykle utalentowanym i oddanym kierowcą. Praca z nim jest przyjemnością i nie możemy doczekać się wspólnej przygody" - powiedział Rene Rosin, szef zespołu Prema, korzystającego z jednostek napędowych Mercedesa.



Syn siedmiokrotnego mistrza świata Formuły 1 Michaela Schumachera jest mistrzem Europy Formuły 3. Gdy rozpoczynał przygodę ze sportem motorowym, ścigał się pod panieńskim nazwiskiem matki - Betsch, obecnie startuje jako Mick Schumacher Junior. Zdobył tytuł mistrza Europy juniorów i wicemistrza świata w wyścigach kartingowych.



"Brakuje mi słów, aby odpowiednio podziękować zespołowi Prema za to, co osiągnęliśmy wspólnie jako zespół, szczególnie w tym roku" - przyznał 19-letni kierowca.



Ojciec Micka zdobył tytuł mistrza świata F1 w latach 1994-95 oraz 2000-04. Karierę zakończył w 2012 roku. 29 grudnia 2013 roku miał tragiczny wypadek na nartach w okolicach Meribel we francuskich Alpach. Przez blisko sześć miesięcy był utrzymywany w stanie sztucznej śpiączki w szpitalu w Grenoble. Potem został przewieziony do kliniki uniwersyteckiej w Lozannie, gdzie go wybudzono. Opuścił ją we wrześniu i od tego czasu jest pod opieką lekarzy w swojej posiadłości w Gland nad Jeziorem Genewskim. Informacje o jego stanie zdrowia są pilnie strzeżone przez rodzinę i otoczenie.