Michael Schumacher pojawi się na ślubie córki? W mediach aż huczy od plotek

Michael Schumacher to jeden z najlepszych kierowców w historii Formuły 1. Niemiec na swoim koncie ma wiele osiągnięć, o których jego “koledzy po fachu" mogą jedynie pomarzyć - jest on bowiem siedmiokrotnym mistrzem świata F1. Warto zaznaczyć, że do tej pory tylko jeden zawodnik zdołał zrównać się z Schumacherem pod względem wygranych sezonów. Jest to Lewis Hamilton , który mistrzostwo zdobywał w latach 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 i 2020.

Choć karierę kierowcy wyścigowego zakończył ponad dekadę temu, Michael Schumacher nadal cieszy się sporym zainteresowaniem ze strony kibiców i dziennikarzy. Wszystko ze względu na wypadek, którego Niemiec doznał 29 grudnia 2013 roku podczas rodzinnego wypadu na narty . Tego dnia w towarzystwie syna Micka legendarny kierowca wyścigowy zjeżdżał na nartach w Meribel we francuskich Alpach. Podczas jednego ze zjazdów 55-latek upadł i uderzył głową w kamień , co, mimo założonego kasku, spowodowało u niego rozległe obrażenia głowy i reszty ciała.

Po wypadku stan niemieckiego gwiazdora był krytyczny. Przez długi czas przebywał on w śpiączce farmakologicznej, a lekarze robili, co w ich mocy, aby uratował jego życie. Do domu Schumacher wrócił dopiero we wrześniu 2014 roku, a więc prawie dziewięć miesięcy po wypadku. Od tamtej pory na próżno szukać w sieci i mediach jakichkolwiek wieści na temat stanu zdrowia legendy. Małżonka 55-latka, Corinna Schumacher, dokłada bowiem wszelkich starań, aby dziennikarze ani inne osoby trzecie nie miały dostępu do mocno strzeżonych przez całą rodzinę informacji.