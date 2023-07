Mercedes znów to zrobił! Hamilton z pole position do GP Węgier

Kwalifikacje na Hungaroringu jeszcze zanim na dobre się rozpoczęły, na stałe zapisały się w historii dyscypliny. Odbyły się one w zmienionym systemie, który w przyszłości może obowiązywać nawet przez cały sezon. W najprostszym skrócie, chodziło w nim o to, by główni bohaterowie podczas jednego segmentu korzystali z identycznego ogumienia. Na otwarcie nakazano zespołom jazdę na twardej mieszance, w Q2 na pośredniej, a w walce o pole position na miękkiej. Ma to na celu przede wszystkim wyrównanie stawki i dodanie dramaturgii. Patrząc na wyniki treningów, nawet i bez tej rewolucji należało się spodziewać naprawdę ciekawej sesji. Wybitnym tempem nie popisał się w nich Red Bull. FP3 padło natomiast łupem Lewisa Hamiltona.