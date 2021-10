Mercedes zaskoczony postępami Red Bulla

Wojciech Kulak F1

Ku zaskoczeniu wielu ekspertów to nie Mercedes, a Red Bull okazał się najlepszym zespołem w kwalifikacjach do Grand Prix USA. Zdziwienia nie ukrywają także sami kierowcy, na czele z Valtterim Bottasem. - To trochę niespodzianka – oznajmił Fin na gorąco po sobotniej czasówce.

