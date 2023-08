Mercedes przekazał ważne wieści. Chodzi o Lewisa Hamiltona

Nie bez powodu na wstępie wspomnieliśmy o Lewisie Hamiltonie, ponieważ to właśnie jego pozostanie w Mercedesie było najbardziej zagrożone. Co rusz w Internecie pojawiały się różnego rodzaju plotki, a niektóre z nich mówiły nawet o zakończeniu kariery czy transferze do Ferrari. Ostatecznie jednak do żadnej rewolucji nie dojdzie i siedmiokrotny mistrz świata o kolejne tytuły postara się powalczyć w bolidzie niemieckiego producenta.

Nowy kontrakt doświadczonego zawodnika z teamem z Brackley będzie obowiązywał co najmniej przez kolejne dwa lata. To jasny sygnał, że Brytyjczyk ufa zespołowi, z którym w niedalekiej przeszłości seryjnie wygrywał kolejne tytuły. - Każdego dnia marzymy o byciu najlepszym i wspólnie poświęciliśmy ostatnią dekadę, aby osiągnąć zamierzone cele. Awans na sam szczyt to nie jest kwestia dni, a naprawdę długiej ciężkiej pracy i poświęcenia. Cieszę się, że już zapisaliśmy się na zawsze do historii tego sportu wraz z całym zespołem - przekazał Lewis Hamilton w informacji prasowej dostępnej na stronie teamu.

Zaufali mu już w czasach juniorskich. On też nie zmieni barw

Poza 38-latkiem Mercedes zdecydował się także na kontynuację współpracy z George’em Russellem, co raczej było do przewidzenia. Młody kierowca należy do najbardziej utytułowanych w stawce i niewątpliwie najlepsze lata są dopiero przed nim. Jak na razie zawodnik z King’s Lynn może pochwalić się jednym wyścigowym zwycięstwem. Wyjątkowy dla niego moment wydarzył się listopadzie 2022 na legendarnym torze Interlagos w Brazylii.

Dorastałem w tej ekipie od sezonu 2017, kiedy dołączyłem do juniorskiego programu. To mój dom, więc fajnie jest przedłużyć naszą wyjątkową przygodę co najmniej do 2025 roku. W ciągu ostatnich miesięcy zrobiliśmy kilka istotnych kroków, dzięki czemu stajemy się coraz mocniejsi. Cieszę się, że będę mógł pomóc w dalszej drodze, która ma zakończyć się powrotem na szczyt stawki ~ powiedział George Russell

Obaj panowie pewnie niezwykle zmotywowani przystąpią do najbliższej rundy we włoskiej Monzie. Pierwszej treningi odbędą się już w najbliższy piątek.

