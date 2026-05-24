Mercedes potwierdza dominację. Triumf mimo fatalnej awarii. Oto wyniki GP Kanady

Kacper Dąderewicz

W piątym tygodniu tego sezonu Formuły 1 kierowcy zagościli w Kanadzie. Pierwsze miejsca na starcie należały do kierowców Mercedesa, George'a Russella i Andrei Kimiego Antonellego, więc to oni byli postrzegani jako faworyci tego Grand Prix. Zaczęło się od wpadki Russella i strąceniu go na 3. miejsce. Szybko jednak wyszedł na prowadzenie i rozpoczął "bratobójczy pojedynek" z Antonellim. Inni rywale bowiem szybko wypisali się z walki o zwycięstwo. Ostatecznym zwycięzcą okazał się Antonelli, który skorzystał na awarii Russella z 30. okrążenia.

Kimi Antonelli na torze Circuit Gilles-Villeneuve w MontrealuGEOFF ROBINSAFP

Pole Position w Grand Prix Kanady należało do George'a Russella z Mercedesa. Drugą pozycję okupował jego kolega zdrużyny - Andrea Kimi Antonelli.

W klasyfikacji generalnej przed tym Grand Prix Antonelli miał 106 punktów, a drugi Russell zgromadził ich 88. Na trzecim miejscu plasował się Charles Leclerc z Ferrari. Miał na koncie 63 punkty.

Zrealizowane do tej pory wyścigi:

  • 6-8 marca: GP Australii (Melbourne) - wygrał George Russell
  • 13-15 marca: GP Chin (Szanghaj) - wygrał Andrea Kimi Antonelli
  • 27-29 marca: GP Japonii (Suzuka) - wygrał Andrea Kimi Antonelli
  • 1-3 maja: GP Miami (Miami) - wygrał Andrea Kimi Antonelli

Grand Prix Kanady

Grand Prix opóźniło się o kilka minut, ponieważ awarii uległ bolid Arvida Lindblada. W tym czasie nad torem w Kanadzie zaczęło padać, a opony zawodników stygły.

Już na samym początku byliśmy świadkami dość dużego zaskoczenia. George Russell szybko bowiem spadł na 3. miejsce, a Lando Norris dzięki przejściowym oponom, które w tamtym momencie znakomicie się sprawdziły, wyszedł na prowadzenie.

Chwilę później Norris zjechał do alei serwisowej. W tym czasie na prowadzeniu utrzymywał się Russell, tuż za nim jechał Antonelli, a trzecie miejsce okupował Lewis Hamilton.

Na 16. okrążeniu potwierdziło się, że ten wyścig nie jest szczęśliwy dla McLarena. Zaczęło się od złej decyzji z oponami, a później do tego wszystkiego doszły problemy techniczne, które sprawiły, że "Pomarańczowi" wypisali się z walki o zwycięstwo.

Jedynym poważnym rywalem Russella w tym wyścigu był Antonelli, czyli jego partner z Mercedesa. Cały czas podgryzał Brytyjczyka, który nie chciał dać się wyprzedzić. W końcu jednak Antonelli dopiął swego, ale chwilę później musiał oddać pozycję.

Awaria Russella zmieniła wszystko. Antonelli stracił rywala na półmetku wyścigu

To były niesamowite obrazki. Partnerzy z tej samej drużyny walczyli o pierwsze miejsce na bardzo dużym ryzyku a momentami wręcz stykali się bolidami.

Na 30. okrążeniu doszło do fatalnej sytuacji. Awarii bowiem uległ bolid George'a Russella. Brytyjczyk wściekł się na zaistniałą sytuację i szybko opuścił tor. Tym samym stracił szansę na przełamanie dominacji Antonellego, który nie popełnił błędu w tym wyścigu i fetował czwarty triumf z rzędu.

Na drugim miejscu finiszował Brytyjczyk Lewis Hamilton, który sześć okrążeń przed metą wyprzedził Maxa Verstappena. Holender walczył do końca o odzyskanie utraconej pozycji, ale ostatecznie tylko uzupełnił podium.

