Max Verstappen wygrał Grand Prix 70-lecia F1 na torze Silverstone. Holender przełamał hegemonię kierowców Mercedesa.

W sobotnich kwalifikach zwyciężył Valtteri Bottas. Jednak wyścigu nie udało mu się wygrać.

Na początku utrzymywał prowadzenie. Za jego plecami znajdowali się Lewis Hamilton i Max Verstappen.



Bottasowi najbardziej zagrażał Holender. Na początku kierowca Mercedesa zjechał do alei serwisowej i to Verstappen wyszedł na prowadzenie. Walka między nimi była bardzo zacięta i zmieniali się na czele wyścigu.



Losy wyścigu rozstrzygały się nie tylko na torze, ale też w boksach. Po połowie wyścigu Verstappen i Bottas zjechali razem. Później Verstappen gościł tam jeszcze raz i spadł za Hamiltona. Brytyjczyk również musiał jeszcze raz zagościć w alei serwisowej. Kierowca Red Bulla to wykorzystał. Wyszedł na czoło wyścigu i nie dał dogonić się Mercedesom. Hamilton skończył wyścig na drugim miejscu, a Bottas na trzecim.



Grand Prix 70-lecia F1 było piątym wyścigiem w tym sezonie. Cztery poprzednie wygrywali kierowcy Mercedesa. Hamilton odniósł trzy zwycięstwa. Raz, w inaugurującym sezon Grand Prix Austrii wygrał Bottas.



Słabo spisali się kierowcy zespołu Alfa Romeo Racing Orlen, gdzie w roli kierowcy testowego występuje Robert Kubica. Antonio Giovinazzi był 17., a Kimi Raikkonen zajął 15. miejsce.



Wyniki wyścigu Formuły 1 o Grand Prix 70-lecia na torze Silverstone (W. Brytania):

1. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 1:19.41,993

2. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) strata 11,326 s

3. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 19,231

4. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 29,289

5. Alexander Albon (Tajlandia/Red Bull) 39,146

6. Lance Stroll (Kanada/Racing Point) 42,538

7. Nico Huelkenberg (Niemcy/Racing Point) 55,951

8. Esteban Ocon (Francja/Renault) 1.04,773

9. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 1.05,544

10. Daniił Kwiat (Rosja/AlphaTauri) 1.09,669

11. Pierre Gasly (Francja/AlphaTauri) 1.10,642

12. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 1.13,370

13. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren) 1.14,070

14. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 1 okr.

15. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 1 okr.

16. Romain Grosjean (Francja/Haas) 1 okr.

17. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo) 1 okr.

18. George Russell (W. Brytania/Williams) 1 okr.

19. Nicholas Latifi (Kanada/Williams) 1 okr.



nie ukończył: Kevin Magnussen (Dania/Haas)



Klasyfikacja generalna kierowców:

1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 107 pkt

2. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 77

3. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 73

4. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 45

5. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 38

6. Alexander Albon (Tajlandia/Red Bull) 36

7. Lance Stroll (Kanada/Racing Point) 28

8. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point) 22

9. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 20

10. Esteban Ocon (Francja/Renault) 16

11. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren) 15

12. Pierre Gasly (Francja/AlphaTauri) 12

13. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 10

14. Nico Huelkenberg (Niemcy/Racing Point) 6

15. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo) 2

16. Daniił Kwiat (Rosja/AlphaTauri) 2

17. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 1

Klasyfikacja konstruktorów:

1. Mercedes 180 pkt

2. Red Bull 113

3. Ferrari 55

4. McLaren 53

5. Racing Point 41

6. Renault 36

7. AlphaTauri 14

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1