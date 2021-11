Sytuacja w rywalizacji Maxa Verstappena i Lewisa Hamiltona o mistrzowski tytuł zmienia się jak w kalejdoskopie. Jeszcze tydzień temu za sprawą wykluczenia Brytyjczyka z kwalifikacji do Grand Prix Brazylii o krok od wymarzonego celu wydawał się być Holender. Tym razem sankcje dotknęły lidera Red Bulla, który zignorował podwójne żółte flagi w końcówce Q3 do wyścigu w Katarze.

Sędziowie po naprawdę długich rozważaniach okazali się bezlitośni i wlepili reprezentantowi "Czerwonych Byków" karę cofnięcia o pięć pól startowych. Postawiło to kierowcę w naprawdę trudnej sytuacji, ponieważ nie dość, że pole position uzyskał jego największy rywal - Lewis Hamilton, to na dodatek wyprzedzanie na Losail International Circuit jest mocno utrudnione. Co prawda 24-latek posiada czternastopunktową zaliczkę w klasyfikacji generalnej, jednak Brytyjczyk prawdopodobnie odrobi dziś sporo "oczek".

Co warto zaznaczyć, na liście ukaranych zawodników poza Maxem Verstappenem znalazł się jeszcze Valtteri Bottas. Fin zostanie przesunięty o trzy pozycje z racji zignorowania pojedynczej żółtej flagi.

