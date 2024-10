FIA nie znalazła dowodów na to, że mistrzowie świata wykorzystali zabroniony manewr, jednak szef McLarena Zak Brown sugeruje, że zagrali nieczysto. Max Verstappen odpowiedział na tę sprawę najlepiej jak mógł - na torze. Wygrał kwalifikacje do sobotniego sprintu przed GP Stanów Zjednoczonych. Na torze w Austin (Teksas) wyprzedził George'a Russella o dwanaście tysięcznych sekundy. W drugiej linii ustawią się Charles Leclerc i Lando Norris.

Brytyjczyk ma 52 punkty straty do Verstappena w klasyfikacji generalnej. Jeśli kierowcy dojechaliby w sobotę do mety w kolejności startowej, to przewaga Holendra dość nieoczekiwanie zwiększyłaby się do 56 oczek.