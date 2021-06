Lider zadowolony, że strategia zespołu przyniosła rezultaty

Red Bull tym razem wygrał walkę na strategię z Mercedesem. Vertstappen i Sergio Perez pojechali na dwa pit-stopy podczas niedzielnego wyścigu, który odbył się na torze Paula Ricarda w Le Castellet. Tymczasem Lewis Hamilton i Valtteri Bottas zdecydowali się tylko na jedną wymianę opon.

W końcówce Holender i Meksykanin wyprzedzili rywali. Najpierw Perez zrobił to z Bottasem, a na 52. z 53. zaplanowanych okrążeń Verstappen minął Brytyjczyka.



Holender, który dostał także dodatkowy punkt za najszybsze okrążenie, zwiększył więc swoją przewagę w klasyfikacji generalnej do 12 punktów.



Verstappen przystępował do wyścigu jako zdobywca pole position, ale już na początku wyjechał z toru, tracąc pozycję na rzecz Hamiltona. Kierowca Red Bulla odzyskał pierwsze miejsce po pierwszej serii pit-stopów, gdy jednak zjechał po raz drugi na wymianę opon, został wyprzedzony przez zawodników Mercedesa. Ostatecznie to jednak on okazał się najlepszy.



"Na początku było bardzo ciężko z powodu wiatru. Na jednym okrążeniu wszystko było w porządku, by na kolejnym ślizgać się po całym torze. Po pierwszym pit-stopie, kiedy wyjechałem przed Mercedesami, to mocno mnie naciskali, ale my zdecydowaliśmy się na taktykę z dwoma, która na końcu się opłaciła. Musieliśmy na to ciężko pracować, ale to jest bardzo satysfakcjonujące" - powiedział Verstappen.



"Red Bull było silniejsze przez cały weekend. Biorąc pod uwagę nasze problemy z piątku, to jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego wyniku. Oczywiście nie wygraliśmy, choć byliśmy na prowadzeniu, ale pod koniec nie miałem już opon i niestety straciłem prowadzenie. Musimy znaleźć prędkość. Najwięcej traciliśmy właśnie na prostych" - stwierdził Hamilton.

Zdjęcie Max Verstappen (z lewej) i Lewis Hamilton / AFP

Formuła 1 - klasyfikacja generalna 1. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 131 pkt 2. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 119 3. Sergio Perez (Meksyk/Red Bull) 84 4. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 76 5. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 59 6. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 52 7. Carlos Sainz jr (Hiszpania/Ferrari) 42 8. Pierre Gasly (Francja/Alpha Tauri) 37 9. Daniel Ricciardo (Australia/McLaren) 34 10. Sebastian Vettel (Niemcy/Aston Martin) 30 11. Fernando Alonso (Hiszpania/Alpine) 17 12. Esteban Ocon (Francja/Alpine) 12 13. Lance Stroll (Kanada/Aston Martin) 10 14. Yuki Tsunoda (Japonia/Alpha Tauri) 8 15. Kimi RRäikkönen (Finlandia/Alfa Romeo) 1 16. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo) 1

Formuła 1 - klasyfikacja generalna konstruktorów 1. Red Bull 215 pkt 2. Mercedes 178 3. McLaren 110 4. Ferrari 94 5. Alpha Tauri 45 6. Aston Martin 40 7. Alpine 29 8. Alfa Romeo 2

