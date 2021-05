Lewis Hamilton po raz setny w karierze pojedzie z pole position. Jubileuszowy start będzie miał miejsce w niedzielnym Grand Prix Hiszpanii w Barcelonie.

"100. pole position! Nie potrafię nawet opisać, jak się czuję. Nie umiem wystarczająco podziękować zespołowi i wszystkim w fabryce za ich pomoc, dzięki której osiągnęliśmy ten kamień milowy. To jak moja pierwsza wygrana" - napisał kierowca Mercedesa na portalu społecznościowym.



100 pole position to niesamowity wyczyn. Drugi w tej klasyfikacji Niemiec Michael Schumacher miał ich tylko 68, a następny - Brazylijczyk Ayrton Senna 65.



"Lewis zawsze wspaniale się spisywał, gdy przychodziło do kwalifikacji. Od jego pierwszego startu w Formule 1, to była jego siła" - powiedział Jenson Button, były kierowca tej serii.

Przed Verstappenem

W kwalifikacjach przed Grand Prix Hiszpanii na torze Catalunya w Barcelonie Hamilton uzyskał czas 1.16,741, 0,036 wyprzedzając Holendra Maksa Verstappena z Red Bulla, a o 0,132 kolegę z zespołu Mercedesa Fina Valtteriego Bottasa.

Niedzielny wyścig rozpocznie się o 15.00. Transmisje w Polsacie i Eleven Sports.

