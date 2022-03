W najnowszym sezonie Formuły 1 zobaczymy nowe nazwisko w zespole Mercedesa! Nie oznacza to jednak, że w składzie zwycięzcy zeszłorocznej klasyfikacji konstruktorów pojawi się kolejny kierowca. Wszystko za sprawą Hamiltona, który zdecydował się na zmianę nazwiska. Brytyjczyk ogłosił swoją decyzję podczas Expo 2020 w Dubaju. W ten sposób chce wyróżnić swoją biologiczną matkę - Carmen Larbalestier.

- Jestem dumny ze swojego nazwiska, ale nikt z was nie wie, że moja mama nazywa się Larbalestier. Aby oddać jej szacunek, planuję dodać jej nazwisko do mojego. Nie rozumiem tego, że gdy ludzie biorą ślub, to kobieta traci swoje nazwisko. Moja mama naprawdę chce, aby jej nazwisko funkcjonowało tuż obok członu "Hamilton" - powiedział Hamilton.

Hamilton zmieni nazwisko już za kilka dni?

Wielu dziennikarzy obecnych na miejscu było zaskoczonych decyzją Brytyjczyka, który nie odpowiedział jednoznacznie kiedy nastąpi zmiana nazwiska.

- Mam nadzieję, że wkrótce. Nie wiem, czy będzie to możliwe już w ten weekend, ale pracujemy nad tym - dodał Hamilton.