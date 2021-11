Lewis Hamilton w głowie ma wyścig po swój ósmy mistrzowski tytuł. Brytyjski kierowca w rywalizacji przede wszystkim zwraca uwagę na swojego największego rywala. Max Verstappen jest osiem punktów przed nim, ale jego wyprzedzenie wydaje się całkiem realne w obliczu formy, jaką prezentuje ostatnio Hamilton.

36-latek o rywalizacji z 12 lat młodszym Verstappenem wypowiada się w kategoriach wyzwania. Twierdzi też, że jego młodszy rywal w przyszłości jeszcze sporo namiesza w stawce. Ma do tego ogromny talent.

"Wiem, że jest superszybkim facetem i z czasem stanie się coraz silniejszy, gdy dojrzeje. Bez wątpienia to zrobi. Patrzę na siebie, gdy miałem 24, 25 lat i błędy, które wtedy popełniałem. Miałem prędkość, ale przechodziłem przez wiele różnych doświadczeń poza ściganiem się, a także będąc w centrum uwagi. Presja bycia ciągle z przodu. Nie sądzę, żebym zrobił wtedy wiele dobrego, więc nie mam nic przeciwko komukolwiek" - powiedział Hamilton w rozmowie z BBC.

Reklama

Lewis Hamilton o wychowaniu

Utytułowany sportowiec mówi też o swoich doświadczeniach oraz o tym, jak ważne jest to, co wynieśliśmy z domu. Ważna dla niego jest uczciwość na torze, bo tak wychował go jego ojciec.

"Jako dziecko byłem prześladowany, zarówno w szkole, jak i na torze, i chcieliśmy ich pokonać we właściwy sposób, a nie przez na przykład kolizję z samochodem. [...] Chcę być najczystszym kierowcą poprzez prędkość, ciężką pracę i determinację" - dodał sportowiec.

"On nie jest jedynym kierowcą, z którym ścigałem się w ten sposób. Ścigałem się w swoim czasie z tyloma kierowcami i wszyscy bardzo różnili się swoim zachowaniem. I to jest interesujące. Teraz jestem starszy, przyglądam się trochę głębiej ich charakterowi i trochę ich pochodzeniu, wychowaniu. Nasze wychowanie jest powodem, dla którego zachowujemy się tak, a nie inaczej. Staram się zrozumieć ich, abym mógł bardziej docenić to, z kim się ścigam" - dodał jeszcze Lewis Hamilton.

Do końca sezonu pozostały jeszcze dwa punkty w kalendarzu. 3 grudnia rozpocznie się Grand Prix Arabii Saudyjskiej, a na kolejny weekend zaplanowano GP Abu Zabi.

AB

As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Kamil Stoch 30% Jan-Krzysztof Duda 70%

głosów: 4489