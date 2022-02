Przypomnijmy: przed ostatnią odsłoną walki o mistrzowski tytuł Hamilton miał tyle samo punktów, co Max Verstappen (Red Bull). Rachunek był więc prosty: ten z dwójki, który wyżej skończy ostatnie zawody, zdobędzie laur. Ostatecznie był to Holender, który wyprzedził Brytyjczyka... na ostatnim okrążeniu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Studio Ekstraklasa. Zieliński odkryciem rundy? Hajto hamuje optymizm. WIDEO INTERIA.TV

Formuła 1. Lewis Hamilton w końcu zabrał głos

Po tym trzymającym w napięciu finale Hamilton rozpoczął okres medialnej ciszy. Nie tylko nie udzielał żadnych wywiadów, ale nie publikował też materiałów w sieciach społecznościowych. Wielu spekulowało, że porażka odcisnęła na nim tak mocne piętno, że być może zakończy się nawet przerwaniem kariery.



- Oczywiście, był to dla mnie trudny moment. Moment, w którym musiałem zrobić krok wstecz. Nigdy jednak nie powiedziałem, że zakończę karierę - zadeklarował, jasno zapowiadając tym samym, że w 2022 roku będziemy oglądać go w padoku.



- To był dla mnie trudny moment, ale doszedłem do wniosku, że spróbuję ponownie, razem z Toto Wolffem i Georgem Russellem - dodał, wspominając o szefie ekipy i nowym zespołowym kompanie.



Sezon 2022 rozpocznie się 20 marca w Bahrajnie.

Reklama

Czytaj także: Zmiana przepisów. Aż 8 punktów dla zwycięzcy sprintu