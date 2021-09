Brytyjczyk, który w obecnym sezonie toczy pasjonującą walkę o mistrzostwo świata (jego głównym rywalem jest Max Verstappen z Red Bulla, kierowców dzieli w klasyfikacji generalnej tylko pięć punktów) uzyskał drugi czas piątkowych treningów. Lepszy był tylko jego kompan z Mercedesa, Valtteri Bottas.

Hamilton wjechał w mechanika

Podczas przejazdu Hamiltona doszło jednak do niebezpiecznego incydentu. Wjeżdżając do alei serwisowej na pit-stop opóźnił on hamowanie i potrącił swojego mechanika. Na szczęście - bez poważniejszych konsekwencji. Ten szybko się podniósł, a grupa w specjalnym komunikacie przekazała, iż wszystko z nim w porządku.



Sam kierowca także błyskawicznie zareagował. - Przepraszam, wszystko z nim w porządku? - pytał przez radio.



W sobotę odbędą się kwalifikacje do niedzielnego Grand Prix. To rozpocznie się o godzinie 14:00.

