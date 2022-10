Lewis Hamilton podjął kluczową decyzję. "Jestem tu z czystej miłości"

Lewis Hamilton w F1 jeździ od 2007 roku i już w premierowym sezonie ukończył mistrzostwa świata na drugim miejscu. Potem kariera Brytyjczyka eksplodowała, a rok później zdobył w barwach McLarena Mercedesa swój pierwszy tytuł. Wraz z kolejnymi sezonami Hamilton osiągał co raz bardziej spektakularne osiągnięcia i bił kolejne rekordy, by wreszcie w 2020 roku zdobyć siódmy tytuł mistrza świata F1 i zrównać się pod tym względem z legendarnym Michaelem Schumacherem.

Sezon 2022 będzie najgorszym dla Hamiltona?

Lewis Hamilton jako jedyny zanotował ponad 100 wygranych wyścigów w Formule 1. Łącznie Brytyjczyk triumfował w 103 GP, a barierę 100 zwycięstw przekroczył w 2021 r. W ubiegłym sezonie Hamilton zwyciężył w ośmiu wyścigach, lecz to nie wystarczyło do zdobycia ósmego tytułu mistrza świata. W 2021 r. kierowca Mercedesa musiał uznać wyższość Maxa Verstappena, a losy mistrzostwa zadecydowały się w ostatnim wyścigu sezonu.

Kampania 2022 w F1 nie jest udana dla Lewisa Hamiltona. Na trzy wyścigi przed końcem sezonu Brytyjczyk zajmuje szóste miejsce w klasyfikacji generalnej kierowców, choć ma jeszcze szansę nawet na zajęcie czwartego miejsca na koniec zmagań.

Hamilton w tym sezonie nie wygrał ani jednego wyścigu, a najwyżej GP kończył na drugim miejscu (trzykrotnie). Hamilton najgorsze miejsce na koniec sezonu F1 zajął w 2009 i 2011 roku, kiedy był piąty. Wobec tego mogło się wydawać, że Hamilton wypełni kontrakt i po następnym sezonie zakończy bogatą przygodę z F1.

Hamilton w Mercedesie także po czterdziestce? Zostanie w F1 na dłużej. "Zamierzamy zawrzeć kolejną umowę"

Kontrakt Hamiltona z Mercedesem wygasa pod koniec przyszłego sezonu, a on skończy 39 lat na początku 2024 roku. Wcześniej wyrażał wątpliwości, czy będzie ścigał się w F1 w wieku 40 lat. Poprzednią umowę Brytyjczyk zawarł ze swoim zespołem w połowie ubiegłego roku na lata 2022-23. Teraz jeśli przedłuży kontrakt na więcej niż rok, to będzie ścigał się w F1 po czterdziestym roku życia.

"Moim celem jest nadal być z Mercedesem. Jestem z Mercedesem od 13 roku życia. I to naprawdę jest moja rodzina" - powiedział Hamilton w rozmowie z BBC. Mimo nieudanego sezonu 2022 Hamilton po raz pierwszy otwarcie powiedział, że chce się ścigać w F1 dłużej niż do końca sezonu 2023. "Zamierzamy zawrzeć kolejną umowę" - stwierdził wybitny kierowca F1. I dodał: -"Powiedziałbym, że usiądziemy i omówimy to w ciągu najbliższych kilku miesięcy".

Wiele wskazuje na to, że w sezonie 2022 żaden z kierowców Mercedesa nie znajdzie się na końcowym podium mistrzostw świata w 2022 roku. Partner Hamiltona ze zespołu - George Russel przed GP Meksyku (w niedzielę 30 października) jest czwarty w klasyfikacji generalnej z dorobkiem 218 pkt i traci do trzeciego Sergio Pereza z Red Bulla 47 "oczek". W klasyfikacji konstruktorów Mercedes jest trzeci (416 pkt) ze stratą 53 "oczek" do Ferrari.

-"Naprawdę wierzę w tę markę. Wierzę w ludzi, którzy są w organizacji. I chcę być dla Mercedesa najlepszym kolegą z zespołu, jakim mogę być, ponieważ myślę, że możemy uczynić markę jeszcze lepszą, bardziej konkurencyjną, jeszcze silniejszą niż jest i myślę, że mogę być integralną częścią tego zespołu". dodał w rozmowie z BBC Hamilton

Hamilton nie traci pasji do F1 i ciągle chce być najlepszy. "Jestem tu z czystej miłości do pracy w Mercedesie"

Pomimo gorszego sezonu i braku zwycięstwa Lewis Hamilton nadal ma motywację do ścigania i startów w kolejnych sezonach w F1 w barwach Mercedesa. -"Robię to od 30 lat i nie czuję, że powinienem przestać. Myślę, że nadal uczciwie zarabiam na swoje utrzymanie. Ciągle chcę być lepszy. Jestem tu z czystej miłości do pracy w Mercedesie. Więc tak, będziecie musieli zostać ze mną na dłużej" - skwitował Lewis Hamilton rozmowę na łamach BBC.

Sezon 2022 w F1 zakończy się 18 listopada wyścigiem o GP Abu Zabi. W najbliższy weekend kierowcy ścigać się będą w Meksyku (początek wyścigu w niedzielę o godzinie 21.00, transmisja w Eleven Sports 1 oraz na Polsat Box Go). Potem karuzela F1 uda się do brazylijskiego Sao Paulo (11-13 listopada). Pewny drugiego w karierze mistrzostwa świata jest już Max Verstappen z Red Bulla.

