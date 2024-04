Lewis Hamilton to postać, której nie trzeba przedstawiać fanom sportów motorowych. Brytyjczyk jest siedmiokrotnym mistrzem świata Formuły 1, co czyni go jednym z najlepszych kierowców wyścigowych w historii "królowej motorsportu". Do tej pory bowiem tylko dwóch zawodników siedmiokrotnie celebrowało zdobycie mistrzostwa - wspomniamy już Hamilton oraz Michael Schumacher. Obu panów, co ciekawe, łączy jedno - zespoły Ferrari i Mercedes. W przypadku Niemca wiele lat spędził on we włoskiej ekipie, a następnie próbował swoich sił w niemieckim zespole, Brytyjczyk natomiast po kilkunastu latach występów w bolidzie "Srebrnych Strzał" zapragnął zmian i od 2025 roku jeździł będzie w barwach Ferrari .

Reklama