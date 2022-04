Lewis Hamilton nie kryje, że przeżywa trudne chwile. "Nie jesteście sami"

Lewis Hamilton, słynny kierowca F1, potwierdził, że nie zawsze sukcesy idą w parze dobrym stanem psychicznym. Słynny sportowiec nie boi się otwarcie wyznać, że miewa trudne chwile i mentalnym wyzwaniem bywa, by cały czas przeć naprzód.

- To był bardzo trudny rok, biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy, które dzieją się w naszym otoczeniu. Bywają dni, kiedy ciężko jest utrzymać pozytywne nastawienie - przyznał Hamilton.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wywiad z Robertem Kubicą podczas jazdy w przedsezonowych testach F1 w Barcelonie. WIDEO Eleven Sports

Hamilton miewał w zeszłym roku też ciężkie chwile na torze F1. - Od dłuższego czasu cierpię mentalnie i emocjonalnie, a to, by iść do przodu wymaga nieustannego wysiłku. Ale musimy nadal walczyć, bo jeszcze wiele możemy osiągnąć - stwierdził brytyjski kierowca w przekazie do swoich fanów.

Reklama

F1. Lewis Hamilton z przekazem do fanów

Dziennik "As" ocenia, że Brytyjczyk, publikując taki komunikat w mediach społecznościowych, chciał także pomóc tym swoim kibicom, którzy również przeżywają czasem ciężkie chwile.

- Chcę wam przekazać, że nic się nie dzieje, jeśli tak się czujecie. Musicie wiedzieć, że nie jesteście sami - zaapelował Hamilton.

Wspomniał też o słowach przyjaciela, który powiedział mu, że jest naprawdę silny i może cały czas wiele osiągnąć.

Instagram Post