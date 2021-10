Mercedes bardzo szybko odpowiedział Red Bullowi na zmianę silnika w bolidzie Maxa Verstappena przy okazji weekendu w Rosji. Niemiecka stajnia podczas aktualnie trwającej rywalizacji w Turcji postanowiła zamontować nowy silnik spalinowy w samochodzie Lewisa Hamiltona. Brytyjczyk do wyścigu wystartuje więc cofnięty o dziesięć pozycji, ponieważ to już czwarta tego typu zmiana, a w sezonie bezkarnie można dokonać ich zaledwie trzy.

To oczywiście wielka szansa dla Holendra, który stoi przed ogromną szansą ponownego awansu na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Z drugiej jednak strony w Mercedesie są świadomi, że tor Istanbul Park to jeden z ulubionych obiektów aktualnego mistrza świata. To właśnie w tym miejscu 36-latek przed rokiem zapewnił sobie siódmy tytuł w karierze.

O tym czy ryzyko przyniesie oczekiwany skutek, dowiemy się w najbliższą niedzielę. Start wyścigu o godzinie 14:00.

