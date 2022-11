Legenda znów nabroiła. Groźby w kierunku… prezydenta elekta

Brazylia pogrążyła się w chaosie po zakończeniu drugiej tury wyborów prezydenckich, w której Lula da Silva minimalnie pokonał Jaira Bolsonaro, czyli obecnie urzędującego szefa państwa. Zwolennicy drugiego z nich niestety do dziś nie mogą pogodzić się z przegraną, przez co odbywają się regularne protesty. Blokowane są między innymi drogi. Ponadto w pewnym momencie zdecydowano się nawet na zamknięcie lotniska w Sao Paulo. Jak na złość, w przyszłym tygodniu do kraju Ayrtona Senny zawitać ma Formuła 1.

O możliwych problemach organizatorów pisaliśmy już kilka dni temu w TYM miejscu. Najgorszy możliwy scenariusz zakłada odwołanie wyścigu, lecz obecnie nie zapowiada się na aż taki odważny ruch. Niestety o królowej sportów motorowych w Brazylii mówi się jeszcze z jednego powodu. Kolejną kontrowersję wywołał bowiem Nelson Piquet. Trzykrotny czempion nie nauczył się chyba na poprzednich błędach i w skandaliczny sposób wypowiedział się o prezydencie elekcie.

Chodzi o filmik, który od kilku dni krąży po całym Internecie. - Wyślijmy go na cmentarz - wykrzykuje w nim legendarny zawodnik w stronę zwycięzcy wyborów. Materiał dotarł błyskawicznie do odpowiednich służb i już rozpoczęło się śledztwo. - Nelson Piquet to osoba publiczna i dlatego powinien wiedzieć, że jego wypowiedzi mogą dotrzeć do setek tysięcy ludzi - napisała prokuratura w oficjalnym oświadczeniu. To oczywiście nie koniec sprawy. Jak informuje portal foxsports.com, zarówno były kierowca, jak i jego towarzysze widoczni na filmiku mają niebawem zeznawać przed brazylijską policją federalną.

Nelson Piquet podpadł już kilka miesięcy temu