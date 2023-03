Legenda wysłała sygnał rywalom. Co za czas!

Drugi trening przed Grand Prix Bahrajnu nie bez powodu nazywany był tym najważniejszym. To właśnie jutro o niemal identycznej porze rozegrane zostaną kwalifikacje, więc zespoły przygotowały na wieczorną sesję wszystko co najlepsze, by być przygotowanym na najważniejszą czasówkę weekendu. Podwójnie zadowoleni byli zwłaszcza kibice, ponieważ Formuła 1 przy sztucznym świetle wygląda o wiele bardziej spektakularnie niż w dzień.

Chyba aż za bardzo na samym początku nakręcił się Oscar Piastri. Debiutant w tegorocznej stawki dwa razy przestrzelił dohamowanie do pierwszego zakrętu. Najpierw zbyt bardzo wdał się on w walkę z Nyckiem de Vriesem, a następnie tym razem jadąc sam popełnił identyczny błąd. Efekt? Całkowicie zrujnowany komplet opon i niemal natychmiastowe wezwanie do boksu przez inżyniera. Poza nim tor opuścił również Max Verstappen, tylko ze znacznie innego powodu. - Samochód dużo bardziej skacze niż na testach - oznajmił niezadowolony obecny mistrz świata.

Fernando Alonso znów zaimponował kibicom

Podobnie jak młody Australijczyk, błędów nie ustrzegł się też Fernando Alonso. Hiszpan zwrócił jednak na siebie uwagę przede wszystkim znakomitą postawą i po drugim rezultacie w sesji popołudniowej, tym razem otworzył tabelę czasów, pokazując tym samym, że w tym sezonie absolutnie nie należy do skreślać w walce o czołowe lokaty. Doświadczony kierowca obronił tym samym swoją letnią decyzję, kiedy to dość niespodziewanie zdecydował się na transfer z Alpine do Aston Martina.

Z zazdrością poczynaniom Alonso musi przeglądać się w tym momencie między innymi Sebastian Vettel. To właśnie Niemiec odchodząc na emeryturę zwolnił Hiszpanowi miejsce w brytyjskiej stajni. A to, że stworzyła ona kapitalny bolid doskonale pokazują też czasy Lance’a Strolla. Kanadyjczyk nic sobie z tego nie robił, iż stracił całe testy przedsezonowe i znów w pewnym stylu zameldował się w gronie najlepszych kierowców sesji.

Tradycyjnie w górnych rejonach rankingu zameldował się Red Bull. Jedyne co może zaskakiwać to kolejna niezbyt udana godzina w wykonaniu Ferrari. Znów tylko jeden z reprezentantów Scuderii znalazł się w TOP 10.

