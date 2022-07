Legenda F1 jasno o swojej przyszłości. "To tylko plotki"

Im bliżej końca sezonu Formuły 1 tym głośniejsze stawały się spekulacje na temat tego, jaki los wybierze Sebastian Vettel. Nie ma w tym oczywiście krzty przypadku - po prostu kontrakt niemieckiego kierowcy z Astonem Martinem wygasa wraz z końcówką roku.

Na sile zaczęły więc nabierać kolejne pytania. Zostanie w AM? Zmieni zespół? A może nawet zakończy swoją długą i bogatą karierę? W końcu sam zainteresowany postanowił wyłożyć kawę na ławę i na konferencji prasowej zorganizowanej przez GP Francji klarownie nakreślił swoje plany na najbliższe miesiące.

F1. Sebastian Vettel: Intencje co do dalszej współpracy są jasne

"Na pewno będę się ścigał w ten weekend oraz kolejny" - zażartował początkowo Vettel, cytowany m.in. przez BBC Sport oraz motorsport.com. Szybko jednak spoważniał i dodał: "Oczywiście kiedyś stwierdziłem, że w pewnym momencie zaczniemy rozmowy [z Astonem Martinem - dop. red.]".

"Rozmawiam z zespołem i sądzę, że mamy jasne intencje, by kontynuować współpracę" - orzekł 35-latek. "Wkrótce zobaczymy, na czym stoimy" - skwitował.

Sebastian Vettel nie dla McLarena

Tym samym Sebastian Vettel potwierdził niejako wcześniejsze stwierdzenia Mike'a Kracka, szefa AM, który podkreślał, że na linii kierowca - zespół panują wyśmienite relacje. Podczas konferencji prasowej padły jednak jeszcze jedne ważne słowa ze strony Niemca.

"Pewnie, znam tam trochę ludzi, ale to jedynie plotki" - powiedział zawodnik w odniesieniu do spekulacji łączących go z ekipą McLarena. Tym samym Vettel nie zastąpi Daniela Ricciardo - a taki scenariusz właśnie prognozowano z uwagi na fakt, że Australijczyk nie spełnia obecnie nadziei pokładanych w nim przez zespół z Woking.

F1. Grand Prix Francji już w tę niedzielę

Tak czy inaczej Vettel skupia się obecnie na kolejnym występie - wyścig o Grand Prix Francji na Circuit Paul Ricard odbędzie się 24 lipca. Początek zmagań zaplanowano na godz. 15.00.

Licząc z GP Francji do końca sezonu pozostało 11 wyścigów - finał rywalizacji odbędzie się 20 listopada w Abu Zabi. Na ten moment Sebastian Vettel w klasyfikacji generalnej jest 14. i ma 15 pkt na koncie.

